Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 200₽
Киноафиша Клуб любителей поэзии «Я на мир смотрю только своими глазами»

Клуб любителей поэзии «Я на мир смотрю только своими глазами»

16+
Возраст 16+
Билеты от 200₽

О концерте/спектакле

Театр-студия «Слово» имени М.Р. Перловой: Чтения к 155-летию Ивана Бунина

Театр-студия «Слово» имени М.Р. Перловой приглашает зрителей на уникальное мероприятие, посвященное 155-летию со дня рождения великого русского писателя и поэта Ивана Бунина. В этот вечер будут звучать его стихи и рассказы, которые навсегда вошли в золотой фонд русской литературы.

Участники чтения

В чтениях примут участие:

  • Марина Белоглазова
  • Галина Емельянова
  • Татьяна Ермакова
  • Ирина Илларионова
  • Юлия Херсонская
  • Юрий Беляев
  • Валерий Паскевич
  • Анатолий Шакиров

Интересные факты о Бунине

Иван Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии по литературе в 1933 году. Его творчество проникнуто любовью к природе и человеческой душе. Вечер чтений станет прекрасной возможностью погрузиться в его мир, полон глубоких чувств и размышлений.

Не упустите шанс насладиться магией слова и атмосферой литературного вечера в исполнении талантливых читцов!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:30 от 200 ₽

В ближайшие дни

Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
6 августа в 10:30 Новая Третьяковка
Билеты
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
18 августа в 19:30 Центр «Марс»
от 1200 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
17 сентября в 16:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше