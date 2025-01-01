Театр-студия «Слово» имени М.Р. Перловой: Чтения к 155-летию Ивана Бунина

Театр-студия «Слово» имени М.Р. Перловой приглашает зрителей на уникальное мероприятие, посвященное 155-летию со дня рождения великого русского писателя и поэта Ивана Бунина. В этот вечер будут звучать его стихи и рассказы, которые навсегда вошли в золотой фонд русской литературы.

Участники чтения

В чтениях примут участие:

Марина Белоглазова

Галина Емельянова

Татьяна Ермакова

Ирина Илларионова

Юлия Херсонская

Юрий Беляев

Валерий Паскевич

Анатолий Шакиров

Интересные факты о Бунине

Иван Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии по литературе в 1933 году. Его творчество проникнуто любовью к природе и человеческой душе. Вечер чтений станет прекрасной возможностью погрузиться в его мир, полон глубоких чувств и размышлений.

Не упустите шанс насладиться магией слова и атмосферой литературного вечера в исполнении талантливых читцов!