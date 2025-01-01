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Клуб анонимных невест
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Спектакль Клуб анонимных невест

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальный спектакль в формате застолья

Приглашаем вас на уникальный спектакль в формате настоящего застолья, где каждый зритель станет полноправным гостем! В течение вечера мы будем пить, есть, плясать, петь, а также смеяться и плакать.

Истории и судьбы

Вы станете свидетелями различных историй и судеб, которые не оставят вас равнодушными. Быть невестой — это, безусловно, одно из самых необычных состояний для любой девушки, а свадьба — праздник, который остаётся в памяти на всю жизнь.

Эмоции и воспоминания

На нашем спектакле вы сможете пережить множество эмоций: от смеха до слёз. Это будет не просто представление, а целый мир, в который вы погрузитесь вместе с героями.

Не пропустите!

Мы ждём вас на самом громком и душевном спектакле нашего театра. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и ярким моментам!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 17 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
18:00 от 1600 ₽

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