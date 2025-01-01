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Клуб 1685: Бах, Гендель, Скарлатти
Билеты от 800₽
Киноафиша Клуб 1685: Бах, Гендель, Скарлатти

Клуб 1685: Бах, Гендель, Скарлатти

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыка трех гениев: Бах, Гендель и Скарлатти

1685 год стал знаковым для музыкальной истории, подарив миру сразу трех великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Доменико Скарлатти. Каждый из них прошел свой уникальный путь, однако их творения вместе создают яркий музыкальный портрет Европы XVIII века.

Музыкальное путешествие

В программе, подготовленной Маргаритой Еськиной, зрителям будет представлено, как звучали произведения этих гениев в различных уголках Европы. Вы узнаете, что исполняли в немецких соборах, чем восхищались лондонские меломаны и какие мелодии звучали в приватных покоях монархов.

Искусство барокко

Уникальность концерта заключается в использовании двух важных инструментов эпохи барокко: величественного органа и изысканного клавесина. Эти инструменты привнесут в концерт атмосферу той далекой эпохи, позволяя зрителям полностью погрузиться в музыкальное наследие.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность услышать шедевры, которые пережили века и продолжают вдохновлять. Программа обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и всех, кто ценит богатство и глубину барочной эпохи.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 800 ₽

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