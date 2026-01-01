Оповещения от Киноафиши
Күлшеқыздың шыны шәркейі
Киноафиша Күлшеқыздың шыны шәркейі

Спектакль Күлшеқыздың шыны шәркейі

Постановка
Театр кукол в Астане

О спектакле

Бұл оқиға қуыршақ театрына жан бітірген, жаңғыртқан қойылым. Спектакльде көрермендерді ертегі әлеміндегі сұлулық, махаббат және ғажайып оқиғалар күтеді. Белгілі Күлшеқыз ертегісінің желісімен сахналанған қойылым сүйікті хикаяның жаңа қырларын ашып, таңғажайып театрдың тылсым жаңа элементтерін көрсетеді.

Қуыршақ өнерінің сиқыры арқылы мейірімді Күлшеқыз, қатал өгей шеше, қайырымды перілер мен жұмбақ ханзада сынды кейіпкерлер тіріледі. Олардың тағдырлары жұмбақ орман мен балда тоғысып, ғажайыпқа деген сенім алға жетелейді. Қуыршақ театрының айрықша пластикалары, қимылдары, әрекеттері ертегіні түрлендіріп, ғажайыптар шындыққа айналып, армандар орындалады. Ұсақ-түйегіне дейін ойластырылған қойылымның музыкасы мен костюмдері ертегінің сиқырлы атмосферасын одан сайын күшейте түседі.

Бұл жай ғана ертегі емес, үміт, сенім және жақсылықтың әрдайым жеңіске жететіні туралы хикая. Спектакль ересектер мен балаларға ұмытылмас әсер сыйлап, ғажайыптарға сенуге жетелейді.

