Клоун-дирижер и оркестр. Новогодний концерт

Клоун-дирижёр Рон Клаксон и его волшебный концерт в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки состоится уникальный концерт под руководством клоун-дирижёра Рона Клаксона (творческий псевдоним музыканта Игоря Канурина). Это не просто музыкальное событие, а целое представление, которое подарит детям и их родителям много радости и веселья.

Программа концерта

В программу включены классические произведения, джазовые композиции и детские песни, адаптированные для духового оркестра. Рон Клаксон известен своими театрализованными клоунскими репризами и музыкальными демонстрациями, которые делают мероприятия особенно увлекательными. Концерт будет насыщен интерактивными элементами, такими как викторина, где юные зрители смогут попробовать себя в роли дирижёра оркестра.

Музыка и танец

В красочной программе выступят не только музыканты оркестра, но и виртуозный квартет танцоров, который добавит зрелищности и динамики. Зрители смогут насладиться зажигательной музыкой разных народов мира, а также познакомиться с уникальными национальными инструментами России и других стран.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составляет 1 час (1 отделение без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.