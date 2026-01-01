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Клоун-дирижер и оркестр. Новогодний концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Клоун-дирижер и оркестр. Новогодний концерт

Клоун-дирижер и оркестр. Новогодний концерт

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Клоун-дирижёр Рон Клаксон и его волшебный концерт в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки состоится уникальный концерт под руководством клоун-дирижёра Рона Клаксона (творческий псевдоним музыканта Игоря Канурина). Это не просто музыкальное событие, а целое представление, которое подарит детям и их родителям много радости и веселья.

Программа концерта

В программу включены классические произведения, джазовые композиции и детские песни, адаптированные для духового оркестра. Рон Клаксон известен своими театрализованными клоунскими репризами и музыкальными демонстрациями, которые делают мероприятия особенно увлекательными. Концерт будет насыщен интерактивными элементами, такими как викторина, где юные зрители смогут попробовать себя в роли дирижёра оркестра.

Музыка и танец

В красочной программе выступят не только музыканты оркестра, но и виртуозный квартет танцоров, который добавит зрелищности и динамики. Зрители смогут насладиться зажигательной музыкой разных народов мира, а также познакомиться с уникальными национальными инструментами России и других стран.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составляет 1 час (1 отделение без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

 

Купить билет на концерт Клоун-дирижер и оркестр. Новогодний концерт

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Декабрь
31 декабря четверг
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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