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Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов
Билеты от 700₽
Киноафиша Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Клоун-дирижёр Рон Клаксон и Оркестр народных инструментов

В Московском международном Доме музыки состоится захватывающий театрализованный интерактивный концерт с участием клоуна-дирижёра Рона Клаксона и Оркестра народных инструментов под управлением Игоря Канурина. Это уникальное событие обещает быть увлекательным как для детей, так и для взрослых.

Необычные выступления

Рон Клаксон, творческий псевдоним Игоря Канурина, известен своими клоунскими репризами и интерактивными шоу, которые знакомят маленьких зрителей с музыкальными инструментами. Концерт включает в себя не только русскую классику и народные мелодии, но и детские песни, которые оживляются при помощи живых музыкальных иллюстраций и занимательных рассказов.

Живое общение с музыкой

Клоун-дирижёр и Оркестр народных инструментов создают уникальную атмосферу, полную веселья и радости. В программе запланированы «живые музыкальные иллюстрации», которые будут чередоваться с забавными сценками, вызывая смех в зале. Рон Клаксон не только дирижирует оркестром, но и сам с радостью играет на различных инструментах, включая дудочку и свистелку.

Настоящие чудеса для детей

В оркестре царит атмосфера русской народной сказки, где звучат домры, балалайки, гусли, баяны и другие инструменты. Маленьких зрителей ждут настоящие чудеса, неожиданные сюрпризы и увлекательная викторина, в которой победитель станет обладателем волшебной дирижёрской палочки и сможет попробовать себя в роли дирижёра!

Программа концерта

В концерте прозвучит популярная русская музыка, народные мелодии и детские песни, всё это в яркой и запоминающейся форме.

В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

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4 ноября среда
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

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