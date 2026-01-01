Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

Клоун-дирижёр Рон Клаксон и Оркестр народных инструментов

В Московском международном Доме музыки состоится захватывающий театрализованный интерактивный концерт с участием клоуна-дирижёра Рона Клаксона и Оркестра народных инструментов под управлением Игоря Канурина. Это уникальное событие обещает быть увлекательным как для детей, так и для взрослых.

Необычные выступления

Рон Клаксон, творческий псевдоним Игоря Канурина, известен своими клоунскими репризами и интерактивными шоу, которые знакомят маленьких зрителей с музыкальными инструментами. Концерт включает в себя не только русскую классику и народные мелодии, но и детские песни, которые оживляются при помощи живых музыкальных иллюстраций и занимательных рассказов.

Живое общение с музыкой

Клоун-дирижёр и Оркестр народных инструментов создают уникальную атмосферу, полную веселья и радости. В программе запланированы «живые музыкальные иллюстрации», которые будут чередоваться с забавными сценками, вызывая смех в зале. Рон Клаксон не только дирижирует оркестром, но и сам с радостью играет на различных инструментах, включая дудочку и свистелку.

Настоящие чудеса для детей

В оркестре царит атмосфера русской народной сказки, где звучат домры, балалайки, гусли, баяны и другие инструменты. Маленьких зрителей ждут настоящие чудеса, неожиданные сюрпризы и увлекательная викторина, в которой победитель станет обладателем волшебной дирижёрской палочки и сможет попробовать себя в роли дирижёра!

Программа концерта

В концерте прозвучит популярная русская музыка, народные мелодии и детские песни, всё это в яркой и запоминающейся форме.

В программе возможны изменения.