Спектакль Клоун Авабука

Спектакль «Авабука» — клоунада для самых маленьких

Спектакль «Авабука» — это яркий калейдоскоп смешных и трогательных сценок, в которых обыденные вещи преображаются в нечто удивительное. Здесь складной метр становится звездой, бумажное письмо — кораблем, а обыкновенный пакетик превращается в ребенка. Все действо представляет собой интерактивную игру со зрителем, в которую с удовольствием включается каждый участник.

Волшебный мир и взаимодействие

В красной шапочке и потертом сюртуке клоун приветствует зрителей, протягивая руку к каждому. Он вселяет надежду, что мир вокруг нас прекрасен и что радостью нужно делиться!

Талант и традиции

Павел Алёхин, актёр и ученик знаменитого Славы Полунина, привнес в «Авабуку» нежность, традиции и мастерство пластики клоунады. Его учитель оставил глубокий след в искусстве, и Павел с гордостью продолжает эти традиции.

Участие в «Снежном Шоу»

Неудивительно, что «Авабука» стала участником знаменитого «Снежного Шоу». Этот спектакль обещает зрителям незабываемые эмоции и волшебные моменты, которые останутся в памяти надолго.

Приглашаем вас окунуться в мир «Авабуки» и открыть для себя магию обыденного!