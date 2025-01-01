Спектакль Клоп

Комедия по пьесе Владимира Маяковского «Клоп»

Пьеса Владимира Маяковского «Клоп» — это яркое и злободневное произведение, насыщенное горькой иронией и острой сатирой, которое удивительно актуально и в наши дни. Действие unfolds во времена НЭПа и рассказывает о стремлении к новой жизни после трудов и лишений Гражданской войны.

Сюжет и персонажи

Главный герой, Иван Присыпкин, «с треском отрывается от класса» и всеми силами стремится к «изящной жизни». Он учится новомодным танцам, таким как фокстрот, отращивает бакенбарды и разрывает отношения с прежней возлюбленной Зоей Берёзкиной. Вместо неё он выбирает дочь парикмахера — Эльзевиру Ренесанс, даже меняя своё имя на изящное Пьер Скрипкин.

На свадьбе с Эльзевирой Давидовной происходит драка, которая заканчивается пожаром. Однако по прибытию пожарных обнаруживается, что одно тело пропало — это тело Присыпкина.

Возвращение в новое время

Присыпкин оживает через 50 лет, в 1979 году. Вокруг царит новая, светлая коммунистическая жизнь, где нет нужды и изнуряющей работы, побеждены болезни и стихийные бедствия. Люди забыли о пьянстве, курении и сквернословии. Однако в этом новом мире Скрипкину-Присыпкину остаётся лишь одно место — в зоологическом саду, где он становится экспонатом, знакомящим зрителей с пороками прошедшей эпохи.

Интересные факты

«Клоп» был написан в 1928 году и считается одной из первых пьес, которые использовали элементы абсурда. Маяковский в своём творчестве всегда стремился к экспериментам, и «Клоп» — не исключение. Это произведение поднимает важные вопросы о социальной справедливости и изменениях в обществе, что делает его актуальным даже спустя десятилетия.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое заставляет задуматься о прошлом и настоящем!