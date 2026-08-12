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Клод Моне. Магия воды и света
Киноафиша Клод Моне. Магия воды и света

Клод Моне. Магия воды и света

12+
Возраст 12+

О выставке

Выставка работ Клода Моне в галерее Vekarta

Галерея Vekarta в Перми приглашает всех любителей искусства на уникальную выставку, посвященную Клоду Моне — французскому художнику и одному из основателей импрессионизма. Его путь к признанию был далек от легкого: сначала он столкнулся с гонениями и насмешками, а затем завоевал любовь миллионов зрителей.

Живопись, ставшая знамением эпохи

Одной из самых известных работ Моне является «Впечатление. Восход солнца». Это название случайно родилось перед открытием первой выставки импрессионистов и стало поворотным моментом в мире искусства, дав имя целому течению живописи, литературы и музыки конца XIX века.

Свет и воздух как главные темы

Моне уделял особое внимание таким сюжетам, как свет и воздух. Его метод изучения природы на пленэре стал основой для создания серий пейзажей, которые менялись в зависимости от времени дня, погоды и времени года. Каждая из этих серий может включать десятки полотен, отображающих тончайшие изменения в атмосфере и освещении.

Экспозиция и экскурсии

На выставке представлено более 60 работ Моне, каждая из которых дополнена описаниями сюжетов и историей создания. Для удобства посетителей организованы экскурсии в группах, однако предварительная запись является обязательной.

Технологии воспроизведения

Современные технологии позволили воссоздать бессмертные шедевры Моне на натуральном холсте с помощью метода «жикле». Это дает возможность воспроизводить мельчайшие нюансы цвета и светотени, а также передавать характер мазка. Несмотря на то, что такие репродукции не являются художественными копиями, они точно передают содержание и ритм оригинала, сохраняя даже печать времени в виде кракелюров.

Не упустите возможность посетить эту замечательную выставку и увидеть работы великого мастера своими глазами!

Купить билет на выставка Клод Моне. Магия воды и света

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В других городах
Август
12 августа среда
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
13 августа четверг
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
14 августа пятница
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
15 августа суббота
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 450 ₽
16 августа воскресенье
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 450 ₽
17 августа понедельник
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
18 августа вторник
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
19 августа среда
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
20 августа четверг
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
21 августа пятница
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 350 ₽
22 августа суббота
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 450 ₽
23 августа воскресенье
11:00
Vekarta Пермь, Монастырская, 60
от 450 ₽

Фотографии

Клод Моне. Магия воды и света Клод Моне. Магия воды и света Клод Моне. Магия воды и света Клод Моне. Магия воды и света Клод Моне. Магия воды и света Клод Моне. Магия воды и света

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