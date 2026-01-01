Клод Дебюсси: остановись, мгновенье!
Возраст 6+

О концерте

Классика для всех: музыка Дебюсси

Приглашаем вас на музыкально-просветительскую программу «Клод Дебюсси: остановись, мгновенье!», которая пройдет в Свердловской государственной детской филармонии. Эта программа является частью цикла «Классика для всех» и познакомит зрителей с уникальным наследием выдающегося французского композитора-импрессиониста.

Творчество Дебюсси

Клод Дебюсси — один из самых влиятельных композиторов своего времени, чья музыка отражает мимолетные впечатления и образы природы. Его произведения создают атмосферу лёгкости и эфемерности, запечатлевая тончайшие нюансы звука. Дебюсси играл ключевую роль в переходе от романтизма к новому музыкальному языку 20 века, поэтому его работы продолжают волновать сердца слушателей.

Что вас ожидает

На концерте прозвучат известные произведения композитора, которые раскроют его уникальный стиль. Гостям будет предложена увлекательная программа, в ходе которой они смогут узнать больше о жизни и творчестве Дебюсси, а также о его влиянии на искусство музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться прекрасной музыкой, созданной великим мастером!

Апрель
17 апреля суббота
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1000 ₽

