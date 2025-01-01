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Билеты от 1000₽
Киноафиша Клочки по заулочкам

Спектакль Клочки по заулочкам

Постановка
Московский театр кукол 0+
Режиссер Павел Акинин
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История про лису и зайца на сцене Кукольного театра

Наступила весна! Хитрая Лиса, оставшаяся без своего ледяного дворца, отбирает лубяную избушку у добродушного Зайца. Что остается делать бедняжке? Бродить по лесу в поисках справедливости...

Награды и достижения

Спектакль «Лиса и Заяц» стал лауреатом VI открытого фестиваля-конкурса театров кукол «Золотой конек», который проходил в Тюмени в 2008 году. В рамках этого фестиваля заслуженная артистка РФ Анастасия Игнатенко получила специальный приз жюри в номинации «Лучшая женская роль».

Интересные факты

Спектакль основан на классическом сюжете о дружбе и предательстве, который знаком многим с детства. Кукольный театр в России имеет долгую и насыщенную историю, и «Лиса и Заяц» продолжает традиции, привнося новизну и оригинальность.

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей историей о смелости и справедливости!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
14:00 от 1000 ₽
31 августа
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
16:00 от 1000 ₽
7 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 1000 ₽
16 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽

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