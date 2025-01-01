Спектакль Клочки по заулочкам

История про лису и зайца на сцене Кукольного театра

Наступила весна! Хитрая Лиса, оставшаяся без своего ледяного дворца, отбирает лубяную избушку у добродушного Зайца. Что остается делать бедняжке? Бродить по лесу в поисках справедливости...

Награды и достижения

Спектакль «Лиса и Заяц» стал лауреатом VI открытого фестиваля-конкурса театров кукол «Золотой конек», который проходил в Тюмени в 2008 году. В рамках этого фестиваля заслуженная артистка РФ Анастасия Игнатенко получила специальный приз жюри в номинации «Лучшая женская роль».

Интересные факты

Спектакль основан на классическом сюжете о дружбе и предательстве, который знаком многим с детства. Кукольный театр в России имеет долгую и насыщенную историю, и «Лиса и Заяц» продолжает традиции, привнося новизну и оригинальность.

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей историей о смелости и справедливости!