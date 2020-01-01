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Клочки по закоулочкам
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Спектакль Клочки по закоулочкам

Постановка
Новый драматический театр 0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам произведений Григория Остера

Кто такой Григорий Остер, объяснять, конечно, никому не надо — это известный автор «вредных советов», которые заставляют нас улыбнуться и задуматься. Однако его талант не ограничивается лишь писательством для взрослых. Остер — оригинальный и уникальный детский драматург, и его работы заслуживают внимания зрителей всех возрастов.

В этом сезоне зрители смогут насладиться спектаклем, основанным на его произведении «Заяц, лиса и петух». Из классической русской сказки Григорий Остер сотворил нечто поистине увлекательное и остроумное. Эта постановка обещает стать настоящим приключением, полным юмора и неожиданных поворотов.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль приглашает мальчишек и девчонок от 6 до 60 лет отправиться в удивительное путешествие по весеннему лесу. Здесь будут искренние поиски правды и справедливости, а также множество комических ситуаций, которые развеселят зрителей.

Не упустите возможность!

Занавес открывается, и вы можете стать частью этого волшебного мира. Не пропустите шанс увидеть, как классическая сказка превращается в яркий и интересный спектакль, который запомнится надолго. Приглашаем всех любителей театра на это незабываемое представление!

Режиссер
Алексей Серов
В ролях
Дмитрий Морозов
Владислав Владимиров
Наталья Гришагина
Максим Городов
Сергей Сахаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
11:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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6 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
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