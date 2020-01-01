Спектакль Клочки по закоулочкам

Постановка по мотивам произведений Григория Остера

Кто такой Григорий Остер, объяснять, конечно, никому не надо — это известный автор «вредных советов», которые заставляют нас улыбнуться и задуматься. Однако его талант не ограничивается лишь писательством для взрослых. Остер — оригинальный и уникальный детский драматург, и его работы заслуживают внимания зрителей всех возрастов.

В этом сезоне зрители смогут насладиться спектаклем, основанным на его произведении «Заяц, лиса и петух». Из классической русской сказки Григорий Остер сотворил нечто поистине увлекательное и остроумное. Эта постановка обещает стать настоящим приключением, полным юмора и неожиданных поворотов.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль приглашает мальчишек и девчонок от 6 до 60 лет отправиться в удивительное путешествие по весеннему лесу. Здесь будут искренние поиски правды и справедливости, а также множество комических ситуаций, которые развеселят зрителей.

Не упустите возможность!

Занавес открывается, и вы можете стать частью этого волшебного мира. Не пропустите шанс увидеть, как классическая сказка превращается в яркий и интересный спектакль, который запомнится надолго. Приглашаем всех любителей театра на это незабываемое представление!