Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клочки по закоулочкам
Киноафиша Клочки по закоулочкам

Спектакль Клочки по закоулочкам

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 0+
Режиссер Владимир Степаненко
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Клочки по закоулочкам» по старой русской сказке в изложении известного детского писателя Григория Остера

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Клочки по закоулочкам», основанный на известной сказке Григория Остера. Это история о хитрой Лисе и добродушном Зайце, которая подарит зрителям множество улыбок и неожиданных поворотов.

Сюжет

Весной, когда природа пробуждается от зимнего сна, Лиса обнаруживает, что её ледяной дворец растаял. Оказавшись без своего уютного домика, она решает отобрать лубяную избушку у Зайца. Однако, добродушный Заяц не собирается сдаваться без борьбы. Он отправляется в лес в поисках справедливости.

Темы и мораль

Спектакль поднимает важные вопросы о справедливости и доброте. Как говорил один из персонажей: «А справедливости на свете не сколько хочешь, её сколько можешь, сколько её сам сделаешь, столько её на свете и будет!» Это поучительная история о том, как добро всегда побеждает зло, даже если путь к победе полон испытаний.

Юмор и атмосфера

«Клочки по закоулочкам» полон шуток, озорства и тонкого юмора. Этот спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра, ведь весёлые моменты и запоминающиеся персонажи создадут незабываемую атмосферу.

Приходите на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту забавную и поучительную историю на сцене. «Клочки по закоулочкам» — это спектакль, который оставит у вас хорошее настроение и позитивные эмоции!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 1 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Отель двух миров
18+
Драма
Отель двух миров
8 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 250 ₽
Собачье сердце
16+
Комедия
Собачье сердце
8 декабря в 19:00 Дом офицеров
от 1200 ₽
Принцесса Осень
6+
Детский
Принцесса Осень
26 октября в 11:00 Волгоградский ТЮЗ
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше