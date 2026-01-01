Кливленд П. Джонс
Возраст 12+
О концерте

Cleveland P. Jones в России

Вечером 5 апреля на главной сцене Клуба пройдет концерт Cleveland P. Jones — яркого представителя мировой вокальной сцены и музыкального театра. Артист, обладающий уникальным сочетанием мастерства, духовной глубины и современного мышления, готов порадовать зрителей неповторимым исполнением.

Кливленд родом из города Норт, Южная Каролина, и в своем творчестве он несет культурное наследие американского Юга. Каждое его выступление пронизано теплотой и внутренним достоинством, что делает его performances особенно запоминающимися.

Образование и профессиональный путь

Профессиональное становление Джонса началось в престижном Morehouse College, где он изучал театральное искусство, а затем продолжилось в легендарном Berklee College of Music. Здесь Клив получил степень по вокальному исполнительству и музыкальному образованию, что дало ему возможность соединить академическую базу, классическую вокальную технику и выразительность с неизменной верностью соул-традиции.

Многообразие творчества

Творчество Cleveland P. Jones сложно отнести к одному жанру. Как автор-исполнитель, он создает композиции, наполненные искренностью и внутренней силой. На сцене он удерживает внимание публики благодаря драматической глубине и широкому вокальному диапазону. Артист активно гастролирует и сотрудничает с музыкантами мирового уровня, например, выступал на одной сцене с легендарной Chaka Khan.

Признание и успешные гастроли

Универсальность Джонса позволяет ему органично сочетать джазовые стандарты, номера из музыкального театра и авторский материал. Два полноформатных альбома, выпущенные им, получили высокую оценку критиков, а его способность звучать как в студии, так и на концертах принесла ему звание New Artist of the Year по версии SoulTracks.com.

Публика в России уже знакома с Кливом, и на предыдущих гастролях он смог завоевать сердца зрителей своей искренностью и мощным вокалом. Концерт 5 апреля обещает стать еще более ярким событием, и мы с нетерпением ждем встречи с этим удивительным артистом.

Июль
11 июля суббота
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2500 ₽

