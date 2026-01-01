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Клинический случай
Киноафиша Клинический случай

Спектакль Клинический случай

Неожиданная встреча, которая портит все планы 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Событие в лондонской клинике, или, иначе говоря, клинический случай, развернулся в ординаторской больницы в преддверии праздника. Вопреки предпраздничной суете, внимание доктора Мортимера полностью поглощено предстоящей ежегодной конференцией неврологов, на успех которой зависит его возможное назначение главным врачом учреждения. Таким образом, для него нет ничего более важного, чем подготовка к выступлению перед коллегами.

Однако в самый неподходящий момент наступает тяжелый поворот судьбы. В его жизнь внезапно врываются те, кого там не было много лет, и те, существование которых ему даже не было известно!

Режиссер
Олег Пичурин
В ролях
Андрей Блажилин
Юрий Борисов
Игорь Гордеев
Марианна Гордеева
Анатолий Конопицкий

Фотографии

Клинический случай Клинический случай Клинический случай Клинический случай Клинический случай Клинический случай Клинический случай Клинический случай
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