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Спектакль Клин клином вышибай

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Режиссер Михаил Мизюков
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Комедия о любви и предрассудках

Приглашаем вас на спектакль, который станет настоящим открытием для любителей театра! Эта пьеса погружает зрителей в мир русской помещичьей жизни с её комическими ситуациями и выразительными персонажами.

Сюжет

В центре истории - богатая вдова Костуева, которая влюбляется в молодого чиновника Стронского. Она начинает верить, что все еще молода и привлекательна, как её возлюбленный. Однако, её 20-летняя дочь Дуня оказывается в сложной ситуации: мать против её свадьбы с женихом Блесткиным, так как это напоминает ей о её собственном возрасте.

На помощь молодым людям приходит старшая сестра Костуевой, умная и находчивая Анна Александровна Грядкина. Она решает помочь Дуньке и Блесткину, подговаривая домашних, и начинает «молодиться» для того, чтобы показать сестре глупость её положения. Динамичные и остроумные диалоги, а также живой русский язык делают спектакль увлекательным и поучительным.

Творческий подход

Спектакль будет проходить под аккомпанемент маленького оркестрика, что добавит особую атмосферу в представление. Комедия, полная остроумия и жизненных наблюдений, является настоящей находкой для театров, стремящихся к творческому историзму.

Не упустите возможность увидеть эту яркую историю о любви, предрассудках и семье на сцене! Ждем вас на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽
3 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽
30 октября
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