Спектакль Клей

18+
Режиссер Максим Сапронов
Возраст 18+

«Клей»: взросление, дружба, любовь и смерть в постановке по мотивам романа Ирвина Уэлша

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир дружбы и взросления с новым спектаклем «Клей», созданным театральной группой «Прекрасные Дилетанты». Это захватывающая история о четырех друзьях из Эдинбурга, которые сталкиваются с вызовами молодости.

Сюжет и Темы

Спектакль погружает зрителей в атмосферу юности, наполненной кражей медной проволоки, вечеринками и постоянными конфликтами. Эти элементы жизни молодых людей переплетаются с важными темами, такими как любовь, смерть и поиски себя.

По мотивам Ирвина Уэлша

«Клей» основан на романе известного шотландского писателя Ирвина Уэлша, который приобрел популярность благодаря своему уникальному стилю и глубокой проницательности в изображении человеческих отношений. Это адаптация, которая обещает сохранить дух оригинала, придавая ему театральную жизнь.

Ожидайте динамичных сцен, эмоциональных моментов и, конечно же, юмора, который так характерен для произведений Уэлша. Приходите и станьте частью этого захватывающего спектакля!

Октябрь
24 октября пятница
19:00
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
от 1200 ₽

