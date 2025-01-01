Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клетка
Киноафиша Клетка

Спектакль Клетка

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия «Клетка»: Необычный допрос

Вас ждет увлекательное путешествие в мир театра с комедией «Клетка», которая заставит вас взглянуть на привычные вещи под новым углом. В центре сюжета — обычный человек из подмосковного города, попадающий в обыденное отделение полиции. Однако, как и в любой хорошей истории, привычная обстановка неожиданно меняется.

Сюжет, который переворачивает представление о полиции

На первый взгляд, это обычный допрос. Но по мере развития событий зритель начинает осознавать, что все происходит не так, как задумано. Спектакль предлагает уникальную возможность зрителю стать не только наблюдателем, но и активным участником событий. Вы окажетесь в ситуации, аналогичной той, в которой находится главный герой, и это добавит особую интригу.

Сумасшествие и феерия

«Клетка» — это спектакль, оставляющий послевкусие, которое ощущается лишь на следующий день. Постепенно, как кусочки пазла, в вашей голове выстраивается целая гирлянда феерии, даря новые эмоции и размышления. Этот спектакль — не просто развлечение, а возможность переосмыслить многие аспекты нашей жизни.

Почему стоит посмотреть?

Комедия «Клетка» привлекает внимание не только своим оригинальным сюжетом, но и талантливой игрой актеров. Режиссер спектакля использует элементы импровизации, что делает каждое представление уникальным. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории!

Приходите на спектакль «Клетка» и окунитесь в мир, где обычное становится необычным, а смех — ключом к пониманию сложных жизненных ситуаций.

Режиссер
Алексей Истомин
В ролях
Дмитрий Петрухин
Евгений Бойцов
Дмитрий Хасанов
Виталий Михалев
Маргарита Калекина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1900 ₽

В ближайшие дни

Тысяча и одна ночь
12+
Балет
Тысяча и одна ночь
2 августа в 19:00 Мариинский-2
от 2400 ₽
Спасти камер-юнкера Пушкина
16+
Драма
Спасти камер-юнкера Пушкина
9 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 1000 ₽
6+
Детский
Твой Винни П.
9 августа в 17:30 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше