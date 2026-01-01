Лекция о влиянии Аньес Варда в Еврейском музее и центре толерантности

Аньес Варда — одна из самых ярких и свободных фигур в истории французского кино. Этот режиссёр, фотограф и художница умела находить красоту в самых неожиданных местах. Её называют «бабушкой французской новой волны», но сама Варда всегда следовала своим путем, размывая границы между жанрами.

На предстоящей лекции обсудим, как Аньес Варда изменила язык кино. Мы поговорим о её ключевых картинах, таких как «Клео от 5 до 7» и «Побережья Аньес», рассмотрим стилистику её работ и внимательность к повседневной жизни. Особое внимание будет уделено тому, как в её фильмах тема телесной уязвимости превращается в разговор о принятии и внутренней силе.

Сюжет «Клео от 5 до 7»

Фильм рассказывает историю начинающей певицы Флоранс, которая испытывает тревогу из-за здоровья. В ожидании результатов медицинского теста, она обращается к гадалке, и карты Таро показывают смерть. Хотя гадалка пытается скрыть это от неё, Клео теряет душевный покой. Не находя понимания и сочувствия, охваченная смятением, она покидает дом.

Клео бродит по городу, заходит в кафе, встречается с подругой и знакомится с молодым мужчиной, который вскоре отправляется на войну в Алжир. Эти встречи становятся важными для её восприятия жизни и её самоощущения в трудный период.

Лектор

Лекцию проведёт Алиса Мамедова — киновед, сотрудник Музея кино, преподаватель Московской школы кино и автор телеграм-канала «какие мысли какие сюжеты». Она расскажет о влиянии Варда на современное кино и её уникальном взгляде на жизнь и искусство.

Приходите узнать больше о культовом режиссёре и её вкладе в мировое кино!