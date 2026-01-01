Неповторимый вечер с трио Kle2Go

Московское трио Kle2Go в составе Владимира Голоухова, Сергея Клевенского и Антона Горбунова готовит уникальную программу из авторских композиций. Их музыка, пронизанная запоминающимися мелодиями и этническим колоритом, перенесёт вас в атмосферу древней Греции и средиземноморских танцев.

Музыка, которая вдохновляет

Трио берёт за основу разнообразные темпы и тембровые нюансы, что делает каждое выступление самобытным и увлекательным. В их творчестве важна не только музыка, но и слово, которое создает фантазийный образный ряд перед глазами зрителей. Такой подход позволяет погрузиться в мир акварельных красок, созданный их музыкальными нарративами.

Фольклорный акмеизм

Музыканты называют своё творение «трио фольклорного акмеизма». Это подчеркивает значимость поэтической составляющей их концертов. Все участники — востребованные музыканты, каждый из которых сотрудничал с известными исполнителями, такими как Йан Андерсон из Jethro Tull, Тони Левин и Питер Гэбриел.

Признание и награды

Их совместные усилия были высоко оценены как критиками, так и зрителями. CD «Делать — не делать» был признан лучшим отечественным джазовым диском 2019 года по результатам независимого опроса.

Состав трио

На сцене выступят:

Владимир Голоухов — вибрафон

Сергей Клевенский — народные духовые

Антон Горбунов — бас-гитара, контрабас

Не упустите шанс насладиться этой уникальной музыкальной программой!