Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Kle2Go
Билеты от 1000₽
Киноафиша Kle2Go

Kle2Go

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Неповторимый вечер с трио Kle2Go

Московское трио Kle2Go в составе Владимира Голоухова, Сергея Клевенского и Антона Горбунова готовит уникальную программу из авторских композиций. Их музыка, пронизанная запоминающимися мелодиями и этническим колоритом, перенесёт вас в атмосферу древней Греции и средиземноморских танцев.

Музыка, которая вдохновляет

Трио берёт за основу разнообразные темпы и тембровые нюансы, что делает каждое выступление самобытным и увлекательным. В их творчестве важна не только музыка, но и слово, которое создает фантазийный образный ряд перед глазами зрителей. Такой подход позволяет погрузиться в мир акварельных красок, созданный их музыкальными нарративами.

Фольклорный акмеизм

Музыканты называют своё творение «трио фольклорного акмеизма». Это подчеркивает значимость поэтической составляющей их концертов. Все участники — востребованные музыканты, каждый из которых сотрудничал с известными исполнителями, такими как Йан Андерсон из Jethro Tull, Тони Левин и Питер Гэбриел.

Признание и награды

Их совместные усилия были высоко оценены как критиками, так и зрителями. CD «Делать — не делать» был признан лучшим отечественным джазовым диском 2019 года по результатам независимого опроса.

Состав трио

На сцене выступят:

  • Владимир Голоухов — вибрафон
  • Сергей Клевенский — народные духовые
  • Антон Горбунов — бас-гитара, контрабас

Не упустите шанс насладиться этой уникальной музыкальной программой!

Купить билет на концерт Kle2Go

Помощь с билетами
Сентябрь
2 сентября среда
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев. Сольный концерт
18+
Юмор

Хетаг Хугаев. Сольный концерт

15 августа в 19:30 Coin Event Hall
от 2200 ₽
Михаил Башаков и Башаков Band
18+
Джаз

Михаил Башаков и Башаков Band

6 октября в 20:00 Magnus Locus
Билеты
Симфония Ван Пис: Оркестр CAGMO
6+
Классическая музыка

Симфония Ван Пис: Оркестр CAGMO

28 ноября в 18:00 КЦ ЗИЛ
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше