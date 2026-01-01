Оповещения от Киноафиши
О концерте

Яркая программа трио Kle2Go

Московское трио «Kle2Go» — Владимир Голоухов, Сергей Клевенский и Антон Горбунов — представит вечер, наполненный авторскими композициями с уникальными мелодиями и этническим колоритом. Музыка коллектива сочетает в себе мотивы, погружающие слушателей в атмосферу древней Греции, средиземноморских пиратских танцев и лиричности музыки Брамса.

Эксперименты и самобытность

Трио активно экспериментирует с темпами и тембровым оформлением, что придаёт их музыке самобытность и делает её по-настоящему интересной. Название «Kle2Go» с суахили переводится как «ручеёк, спешащий к морю», и музыканты подчеркивают, что слово в их творчестве не менее важно, чем музыка. Это позволяет создать фантазийный образный ряд, который на мгновение оживает перед глазами слушателей в акварельных красках.

Трио фольклорного акмеизма

Коллектив называет себя «трио фольклорного акмеизма», подчеркивая важность поэтического компонента в своих концертах. Их высокий профессионализм и обширный опыт позволяют друг другу точно передавать необходимые образы и настроение.

Заслуженное признание

Все музыканты — признанные мастера российской сцены и лидеры собственных проектов. Каждый из них имел честь сотрудничать с такими звёздами, как Йан Андерсон из «Jethro Tull», Тони Левин, Питер Гэбриел и многими другими. Эти впечатляющие достижения стали основой для создания «Kle2Go», что нашло высокую оценку как у критиков, так и у публики.

В 2019 году их CD «Делать — не делать» был признан лучшим отечественным джазовым диском по результаты независимого опроса критиков.

Состав трио

На сцене выступят:

  • Владимир Голоухов — вибрафон
  • Сергей Клевенский — народные духовые
  • Антон Горбунов — бас-гитара, контрабас

Приходите на концерт и насладитесь уникальным сочетанием стилей и ритмов!

Март
12 марта четверг
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

Фотографии

Kle2Go

