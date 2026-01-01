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Клавдия Шульженко
Киноафиша Клавдия Шульженко

Спектакль Клавдия Шульженко

16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Ностальгическое путешествие в Первом театре

Музыкальный моноспектакль посвящён жизни и наследию Клавдии Шульженко — выдающейся советской певицы и актрисы, чьё имя стало символом целой эпохи. Её голос олицетворял душу нации, а каждая песня рассказывала уникальную историю, отражающую богатство человеческих эмоций.

Эпоха в мелодиях

В спектакле «Клавдия Шульженко» зрители будут перенесены во времена, когда её песни звучали из каждого радиоприёмника, а её «Синий платочек» стал символом надежды и Победы в годы Великой Отечественной войны.

Талант, переживший времена

Людмила Щеголькова, актриса Первого театра, воплощает в жизнь образ Шульженко, демонстрируя всю глубину и многогранность её таланта. Это представление — дань уважения истинной легенде и её несгибаемому духу.

Режиссер
Андрей Бутрин
В ролях
Людмила Щеголькова

Фотографии

Клавдия Шульженко Клавдия Шульженко Клавдия Шульженко Клавдия Шульженко Клавдия Шульженко Клавдия Шульженко Клавдия Шульженко
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