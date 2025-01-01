Спектакль Клавдия Шульженко

Спектакль-исповедь о жизни великой певицы

Программа из цикла «Зазеркалье» представляет новый спектакль-исповедь, созданный заслуженным артистом России В. Миллером. Это уникальная возможность для зрителя стать участником задушевного разговора от имени великой певицы и актрисы К. Шульженко. В программе рассказывается о ее яркой творческой жизни, нелегкой судьбе и триумфах.

Участники программы

На сцене зрители увидят:

народную артистку России В. Шершневу;

лауреата международного конкурса О. Григорьевскую;

молодых солисток А. Федорову и К. Демину.

Также в спектакле примут участие талантливые актеры, исполняющие роли значимых мужчин в жизни певицы:

народный артист России В. Никеев;

заслуженный артист России А. Мотовилов;

лауреат международного конкурса К. Черных.

Музыкальная палитра вечера

Зрителя ждет погружение в удивительную атмосферу уникальных песен К. Шульженко. В программе прозвучат известные композиции о войне, такие как «Синий платочек», «Давай закурим» и «Друзья-однополчане». Кроме того, будут исполнены жемчужины творчества артистки из 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера и услышать голос великой Клавдии Шульженко через интерпретацию талантливых артистов!