Клавдия Шульженко
Киноафиша Клавдия Шульженко

Спектакль Клавдия Шульженко

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-исповедь о жизни великой певицы

Программа из цикла «Зазеркалье» представляет новый спектакль-исповедь, созданный заслуженным артистом России В. Миллером. Это уникальная возможность для зрителя стать участником задушевного разговора от имени великой певицы и актрисы К. Шульженко. В программе рассказывается о ее яркой творческой жизни, нелегкой судьбе и триумфах.

Участники программы

На сцене зрители увидят:

  • народную артистку России В. Шершневу;
  • лауреата международного конкурса О. Григорьевскую;
  • молодых солисток А. Федорову и К. Демину.

Также в спектакле примут участие талантливые актеры, исполняющие роли значимых мужчин в жизни певицы:

  • народный артист России В. Никеев;
  • заслуженный артист России А. Мотовилов;
  • лауреат международного конкурса К. Черных.

Музыкальная палитра вечера

Зрителя ждет погружение в удивительную атмосферу уникальных песен К. Шульженко. В программе прозвучат известные композиции о войне, такие как «Синий платочек», «Давай закурим» и «Друзья-однополчане». Кроме того, будут исполнены жемчужины творчества артистки из 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера и услышать голос великой Клавдии Шульженко через интерпретацию талантливых артистов!

Купить билет на спектакль Клавдия Шульженко

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
7 февраля суббота
14:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 700 ₽

