Спектакль-концерт о Клавдии Шульженко

В особняке Брюллова пройдёт уникальный спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви», посвящённый творческому пути великой советской певицы. Режиссер Снежина Копрова и актриса Юлия Асоргина создали динамичное и современное представление, интегрируя в него знаменитые песни, такие как «Синий платочек», «Эх, Андрюша» и «Записка».

Жизнь и творчество

Клавдия Шульженко, которую называли национальным достоянием, оставила яркий след в истории советской эстрады. Каждая её песня была не просто музыкальным номером, но настоящим спектаклем, отражающим её сложную и насыщенную жизнь. Несмотря на то, что прошло более 40 лет с тех пор, как не стало Шульженко, её творчество продолжает вдохновлять поколения, и она по-прежнему остаётся «королевой российской эстрады».

Тайны личной жизни

В спектакле открываются страницы личной жизни Шульженко, окружённой множеством тайн. Зрители узнают о её мужьях, увлечениях и сложных отношениях с властью. Множество интересных и курьёзных случаев из жизни артистки расширяют представление о её непростом характере и её независимости.

Динамика и современность

Юлия Асоргина интерпретирует историю жизни Клавдии Шульженко с динамикой и свежестью, не подражая классическим образцам. Спектакль легко воспринимается, но в то же время заставляет задуматься о важных аспектах жизни и творчества.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 2 часа с антрактом. Возрастное ограничение — 12+. Этот спектакль не только порадует поклонников советской эстрады, но и привлечёт всех, кто интересуется жизнью великих художников.