Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Клава Кока
Билеты от 9500₽
Киноафиша Клава Кока

Клава Кока

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте

Концерт Клавы Коки в ресторане «Petter»

Не пропустите концерт Клавы Коки в ресторане «Petter»! Эта популярная исполнительница и автор песен завоевала сердца слушателей своим талантом и искренностью. В начале своего пути она выступала с гитарой, а теперь стала одной из самых ярких звезд на эстрадном небосводе.

Уникальный стиль и обаяние

Клава Кока неизменно привлекает новую аудиторию благодаря своей легкости и доброте, что уже успели оценить как новые, так и давние поклонники ее творчества. Ее музыка — это отражение внутреннего мира, которое вызывает отклик у зрителей.

Эмоции на сцене

В ходе концерта Клава Кока порадует зрителей как известными хитами, так и новыми композициями. Она известна своим живым выступлением, в котором каждый слушатель чувствует себя частью шоу. Не упустите возможность увидеть ее на сцене!

Убедитесь, что вы получите незабываемые впечатления от этого события, полным тех ярких эмоций, которые только может подарить живое выступление.

Исполнители
Клава Кока
Клава Кока

Купить билет на концерт Клава Кока

Помощь с билетами
Апрель
24 апреля пятница
21:55
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 9500 ₽

В ближайшие дни

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
27 марта в 20:30 Nebar
от 790 ₽
Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
6 июня в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
16 марта в 20:00 Punch & Judy
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше