Клава Кока. Сольный концерт

Юбилейный концерт Клавы Коки в Москве

Этот год для Клавы Коки особенный – она празднует 10 лет на сцене! За это время таланты артистки изящно преобразовались: от девочки с гитарой до одной из самых ярких звезд русской эстрады.

Клава доказала, что в мечту нужно верить, несмотря ни на что. Её путь сопровождался миллионами поклонников, сотнями концертов и десятками хитов.

Грандиозная вечеринка в TAU

Теперь Клава Кока приглашает всех на празднование своего юбилея! Это будет грандиозная вечеринка в клубе TAU, которую не стоит пропускать. Приготовьтесь к незабываемому шоу, полному музыки, танцев и ярких эмоций.

Не упустите шанс поддержать любимую артистку и стать частью этого исторического события!