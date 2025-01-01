Меню
Клава Кока. Сольный концерт
Билеты от 2750₽
Киноафиша Клава Кока. Сольный концерт

Клава Кока. Сольный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 2750₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Клавы Коки в Москве

Этот год для Клавы Коки особенный – она празднует 10 лет на сцене! За это время таланты артистки изящно преобразовались: от девочки с гитарой до одной из самых ярких звезд русской эстрады.

Клава доказала, что в мечту нужно верить, несмотря ни на что. Её путь сопровождался миллионами поклонников, сотнями концертов и десятками хитов.

Грандиозная вечеринка в TAU

Теперь Клава Кока приглашает всех на празднование своего юбилея! Это будет грандиозная вечеринка в клубе TAU, которую не стоит пропускать. Приготовьтесь к незабываемому шоу, полному музыки, танцев и ярких эмоций.

Не упустите шанс поддержать любимую артистку и стать частью этого исторического события!

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2750 ₽

