Классики шутят

Фривольные ритмы классики: Концерт Уральского государственного русского оркестра

Уральский государственный русский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева приглашает вас на уникальный концерт, где классика встречается с игривостью. В программе прозвучат слегка фривольные и порой хулиганские произведения поэтов-классиков, ставшие основой этого удивительного музыкального вечера.

Литературная основа

Литературной основой программы станут известные произведения А.С. Пушкина: «Граф Нулин» и «Домик в Коломне». Эти произведения не только погружают зрителя в атмосферу русского романтизма, но и демонстрируют юмор и изящество поэтической формы.

Музыкальные иллюстрации

Музыкальные иллюстрации к литературным произведениям включают шедевры таких композиторов, как:

Э. Фертельмейстера

И. Штрауса

Ж. Оффенбаха

Д. Шостаковича

П. Чайковского

И. Стравинского

Эти произведения создадут неповторимую атмосферу и добавят яркие музыкальные акценты к литературному содержанию.

Приглашенный артист

Все это будет сопровождаться художественным словом от талантливого актера, режиссера и лауреата премии ТЭФИ Сергея Белова. Его мастерство и харизма сделают вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом, где классика и фривольность идут рука об руку. Ждем вас на выступлении Уральского государственного русского оркестра!