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Классики шутят
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Классики шутят

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фривольные ритмы классики: Концерт Уральского государственного русского оркестра

Уральский государственный русский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева приглашает вас на уникальный концерт, где классика встречается с игривостью. В программе прозвучат слегка фривольные и порой хулиганские произведения поэтов-классиков, ставшие основой этого удивительного музыкального вечера.

Литературная основа

Литературной основой программы станут известные произведения А.С. Пушкина: «Граф Нулин» и «Домик в Коломне». Эти произведения не только погружают зрителя в атмосферу русского романтизма, но и демонстрируют юмор и изящество поэтической формы.

Музыкальные иллюстрации

Музыкальные иллюстрации к литературным произведениям включают шедевры таких композиторов, как:

  • Э. Фертельмейстера
  • И. Штрауса
  • Ж. Оффенбаха
  • Д. Шостаковича
  • П. Чайковского
  • И. Стравинского

Эти произведения создадут неповторимую атмосферу и добавят яркие музыкальные акценты к литературному содержанию.

Приглашенный артист

Все это будет сопровождаться художественным словом от талантливого актера, режиссера и лауреата премии ТЭФИ Сергея Белова. Его мастерство и харизма сделают вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом, где классика и фривольность идут рука об руку. Ждем вас на выступлении Уральского государственного русского оркестра!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 января
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 600 ₽

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