Классика vs неоклассика. Вечер при свечах с органом, саксофоном и виолончелью

Музыкальный диалог эпох: орган, виолончель и саксофон в соборе
Орган, виолончель и саксофон — трио, представляющее разные музыкальные миры, соберется на одном сцене, чтобы исследовать границы между академической строгостью и лёгкой провокацией. Этот вечер обещает стать не просто концертным исполнением, а настоящей дружеской дискуссией между эпохами.
Программа вечера
В программе прозвучат произведения, которые порадуют искушённого слушателя своей безупречной формой и эмоциональной точностью. Зрители смогут насладиться:
- А. Вивальди — И. С. Бах. Концерт ля-минор, I часть
- И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты ре-мажор
- И. Брамс. Венгерский танец соль-минор
- Д. Поппер. Венгерская рапсодия
- М. П. Мусоргский. "Богатырские ворота" из цикла "Картинки с выставки"
- Н. А. Римский-Корсаков. "Полёт шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане"
- П. И. Чайковский. Pezzo capriccioso для виолончели
- П. И. Чайковский. Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" (переложение для органа и саксофона)
- С. Рахманинов. Восточный танец
- С. Рахманинов. Вокализ, соч. 34 №14
- Х. Циммер. Музыка из к/ф "Интерстеллар"
- А. Вильшер. Сюита "Шерлок Холмс"
- Дж. Уильямс. Саундтрек из к/ф "Список Шиндлера"
- Р. Ловланд. Песня из "Таинственного сада"
- Э. Морриконе. "В моих фантазиях"
Важное примечание: программа возможна изменения.
Исполнители
Концерт исполнит трио из лауреатов международных конкурсов:
- Мария Петунина — виолончель
- Юлия Иконникова — орган
- Юрий Таштамиров — саксофон
Продолжительность
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).