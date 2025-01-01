Меню
Классика vs неоклассика. Вечер при свечах с органом, саксофоном и виолончелью
Билеты от 1000₽
Классика vs неоклассика. Вечер при свечах с органом, саксофоном и виолончелью

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальный диалог эпох: орган, виолончель и саксофон в соборе

Орган, виолончель и саксофон — трио, представляющее разные музыкальные миры, соберется на одном сцене, чтобы исследовать границы между академической строгостью и лёгкой провокацией. Этот вечер обещает стать не просто концертным исполнением, а настоящей дружеской дискуссией между эпохами.

Программа вечера

В программе прозвучат произведения, которые порадуют искушённого слушателя своей безупречной формой и эмоциональной точностью. Зрители смогут насладиться:

  • А. Вивальди — И. С. Бах. Концерт ля-минор, I часть
  • И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты ре-мажор
  • И. Брамс. Венгерский танец соль-минор
  • Д. Поппер. Венгерская рапсодия
  • М. П. Мусоргский. "Богатырские ворота" из цикла "Картинки с выставки"
  • Н. А. Римский-Корсаков. "Полёт шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане"
  • П. И. Чайковский. Pezzo capriccioso для виолончели
  • П. И. Чайковский. Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" (переложение для органа и саксофона)
  • С. Рахманинов. Восточный танец
  • С. Рахманинов. Вокализ, соч. 34 №14
  • Х. Циммер. Музыка из к/ф "Интерстеллар"
  • А. Вильшер. Сюита "Шерлок Холмс"
  • Дж. Уильямс. Саундтрек из к/ф "Список Шиндлера"
  • Р. Ловланд. Песня из "Таинственного сада"
  • Э. Морриконе. "В моих фантазиях"

Важное примечание: программа возможна изменения.

Исполнители

Концерт исполнит трио из лауреатов международных конкурсов:

  • Мария Петунина — виолончель
  • Юлия Иконникова — орган
  • Юрий Таштамиров — саксофон

Продолжительность

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).

Купить билет на концерт Классика vs неоклассика. Вечер при свечах с органом, саксофоном и виолончелью

Ноябрь
7 ноября пятница
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

