Классика vs неоклассика. Вечер при свечах с органом, саксофоном и виолончелью

Музыкальный диалог эпох: орган, виолончель и саксофон в соборе

Орган, виолончель и саксофон — трио, представляющее разные музыкальные миры, соберется на одном сцене, чтобы исследовать границы между академической строгостью и лёгкой провокацией. Этот вечер обещает стать не просто концертным исполнением, а настоящей дружеской дискуссией между эпохами.

Программа вечера

В программе прозвучат произведения, которые порадуют искушённого слушателя своей безупречной формой и эмоциональной точностью. Зрители смогут насладиться:

А. Вивальди — И. С. Бах. Концерт ля-минор, I часть

И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты ре-мажор

И. Брамс. Венгерский танец соль-минор

Д. Поппер. Венгерская рапсодия

М. П. Мусоргский. "Богатырские ворота" из цикла "Картинки с выставки"

Н. А. Римский-Корсаков. "Полёт шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане"

П. И. Чайковский. Pezzo capriccioso для виолончели

П. И. Чайковский. Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" (переложение для органа и саксофона)

С. Рахманинов. Восточный танец

С. Рахманинов. Вокализ, соч. 34 №14

Х. Циммер. Музыка из к/ф "Интерстеллар"

А. Вильшер. Сюита "Шерлок Холмс"

Дж. Уильямс. Саундтрек из к/ф "Список Шиндлера"

Р. Ловланд. Песня из "Таинственного сада"

Э. Морриконе. "В моих фантазиях"

Важное примечание: программа возможна изменения.

Исполнители

Концерт исполнит трио из лауреатов международных конкурсов:

Мария Петунина — виолончель

Юлия Иконникова — орган

Юрий Таштамиров — саксофон

Продолжительность

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).