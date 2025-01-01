Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и изысканной музыки на уникальном концерте «Классика в зимнем Кусково. Новогодний Гала. От Верди до Легара». Этот музыкальный вечер пройдет в величественной Портретной галерее Большой Каменной оранжереи усадьбы Кусково и станет настоящим подарком для ценителей классического искусства.
Артисты концертного объединения «Онегин» представят захватывающую новогоднюю программу. Проект «Классика в старинных стенах» вновь соберет поклонников в одном из самых красивых подмосковных дворцов, чтобы подарить встречу с шедеврами итальянской и австрийской оперетты.
Вы сможете насладиться виртуозным исполнением любимых арий и дуэтов от Джузеппе Верди до Франца Легара. Талантливые артисты создадут атмосферу настоящего музыкального праздника, которая будет сопровождаться великолепными декорациями зимнего Кусково.
Не упустите возможность провести этот декабрьский день в окружении красоты и гармонии. «Классика в зимнем Кусково. Новогодний Гала. От Верди до Легара» — идеальное начало новогодних торжеств для всей семьи!