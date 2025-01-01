Новогоднее волшебство в Усадьбе Кусково

Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и изысканной музыки на уникальном концерте «Классика в зимнем Кусково. Новогодний Гала. От Верди до Легара». Этот музыкальный вечер пройдет в величественной Портретной галерее Большой Каменной оранжереи усадьбы Кусково и станет настоящим подарком для ценителей классического искусства.

Уникальная программа от «Онегин»

Артисты концертного объединения «Онегин» представят захватывающую новогоднюю программу. Проект «Классика в старинных стенах» вновь соберет поклонников в одном из самых красивых подмосковных дворцов, чтобы подарить встречу с шедеврами итальянской и австрийской оперетты.

Музыка, наполняющая сердца

Вы сможете насладиться виртуозным исполнением любимых арий и дуэтов от Джузеппе Верди до Франца Легара. Талантливые артисты создадут атмосферу настоящего музыкального праздника, которая будет сопровождаться великолепными декорациями зимнего Кусково.

Праздничное настроение для всей семьи

Не упустите возможность провести этот декабрьский день в окружении красоты и гармонии. «Классика в зимнем Кусково. Новогодний Гала. От Верди до Легара» — идеальное начало новогодних торжеств для всей семьи!