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Билеты от 1000₽
Киноафиша Классика в стиле джаз

Классика в стиле джаз

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Пой, играй, моя Россия!
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Эстрада Фолк
Пой, играй, моя Россия!
20 сентября в 19:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 500 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
1 августа в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Неоклассика. Эйнауди, Циммер, Рихтер, Йоханнссон. Орган, маримба, вибрафон
12+
Неоклассика
Неоклассика. Эйнауди, Циммер, Рихтер, Йоханнссон. Орган, маримба, вибрафон
20 августа в 20:30 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
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