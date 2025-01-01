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Классика в новых красках
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Классика в новых красках

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: переосмысленные шедевры

В мире музыкального искусства есть множество примеров, когда оригинальные произведения становятся основой для создания новых интерпретаций. Это происходит благодаря богатству музыкального материала, который вдохновляет композиторов на новые эксперименты. Рассмотрим несколько знаковых случаев.

«Кампанелла» — от скрипки к фортепиано

Одним из ярких примеров является «Кампанелла», написанная Никколо Паганини для скрипки. Это произведение затем было мастерски обработано Ференцем Листом для фортепиано. Интересно, что именно эта версия привлекла внимание многих исполнителей и слушателей, став популярной в концертных залах мира.

«Картинки с выставки» — симфоническое преображение

Не менее примечательным является фортепианный цикл «Картинки с выставки» композитора Модеста Мусоргского. Он был оркестрован Морисом Равелем, что дало новую жизнь этому произведению. Оркестровая версия стала настоящим шедевром, который часто исполняется на симфонических концертах.

Две версии — одно произведение

Сегодня сложно определить, какая из версий этих произведений более интересна и популярна. Каждая из них обладает своей уникальностью и очарованием, привлекая внимание как исполнителей, так и зрителей.

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в ближайших концертах! Следите за афишами и выбирайте то, что вам по душе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 400 ₽

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