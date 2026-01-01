Классика в Кусково. Закрытие музыкального фестиваля

Камерный оркестр «Времена года» под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашают вас на феерический заключительный вечер ежегодного фестиваля «Классика в Кусково». Это уникальная возможность насладиться живыми концертами классической музыки в интерьере XVIII века.
Программа вечера обещает быть яркой и разнообразной. Зрителей ожидают известные произведения Вивальди и Альбениса, а также уникальная премьера – «Рок-фантазия» Николая Кошкина, посвященная выдающемуся гитаристу Аркадию Резнику. Кроме того, сенсацией станет исполнение культового произведения Пола Дезмонда «Take Five» в оригинальной аранжировке для гитары и виолончели с оркестром.
Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Приходите и насладитесь волшебством музыки в живом исполнении!