Классика в Кусково. Закрытие музыкального фестиваля

Заключительный вечер фестиваля «Классика в Кусково»

Камерный оркестр «Времена года» под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашают вас на феерический заключительный вечер ежегодного фестиваля «Классика в Кусково». Это уникальная возможность насладиться живыми концертами классической музыки в интерьере XVIII века.

Звучание классики и современности

Программа вечера обещает быть яркой и разнообразной. Зрителей ожидают известные произведения Вивальди и Альбениса, а также уникальная премьера – «Рок-фантазия» Николая Кошкина, посвященная выдающемуся гитаристу Аркадию Резнику. Кроме того, сенсацией станет исполнение культового произведения Пола Дезмонда «Take Five» в оригинальной аранжировке для гитары и виолончели с оркестром.

Программа концерта

На вас ждут следующие произведения:

Вивальди – Кончерто гроссо ре минор ор. 3 № 11 1. Allegro. 2. Adagio spiccato e tutti. Allegro 3. Largo e spiccato. Allegro

– Кончерто гроссо ре минор ор. 3 № 11 Телеман – Концертная сюита для виолончели и ансамбля ре мажор

– Концертная сюита для виолончели и ансамбля ре мажор Вивальди – Концерт для гитары и виолончели с оркестром соль мажор, RV 532

– Концерт для гитары и виолончели с оркестром соль мажор, RV 532 И. Альбенис – Астурия (Легенда) для гитары с оркестром

– Астурия (Легенда) для гитары с оркестром Н. Кошкин – Рок-фантазия для гитары с оркестром (посвящается Аркадию Резнику)

– Рок-фантазия для гитары с оркестром (посвящается Аркадию Резнику) П. Дезмонд – Take Five для гитары и виолончели с оркестром

Не пропустите!

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Приходите и насладитесь волшебством музыки в живом исполнении!