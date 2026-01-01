Классика в Кусково. Закрытие музыкального фестиваля
6+
О концерте

Заключительный вечер фестиваля «Классика в Кусково»

Камерный оркестр «Времена года» под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашают вас на феерический заключительный вечер ежегодного фестиваля «Классика в Кусково». Это уникальная возможность насладиться живыми концертами классической музыки в интерьере XVIII века.

Звучание классики и современности

Программа вечера обещает быть яркой и разнообразной. Зрителей ожидают известные произведения Вивальди и Альбениса, а также уникальная премьера – «Рок-фантазия» Николая Кошкина, посвященная выдающемуся гитаристу Аркадию Резнику. Кроме того, сенсацией станет исполнение культового произведения Пола Дезмонда «Take Five» в оригинальной аранжировке для гитары и виолончели с оркестром.

Программа концерта

На вас ждут следующие произведения:

  • Вивальди – Кончерто гроссо ре минор ор. 3 № 11
    • 1. Allegro.
    • 2. Adagio spiccato e tutti. Allegro
    • 3. Largo e spiccato. Allegro
  • Телеман – Концертная сюита для виолончели и ансамбля ре мажор
  • Вивальди – Концерт для гитары и виолончели с оркестром соль мажор, RV 532
  • И. Альбенис – Астурия (Легенда) для гитары с оркестром
  • Н. Кошкин – Рок-фантазия для гитары с оркестром (посвящается Аркадию Резнику)
  • П. Дезмонд – Take Five для гитары и виолончели с оркестром

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Приходите и насладитесь волшебством музыки в живом исполнении!

6 сентября воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
