Классика в Кусково. Я стал доступен утешенью. Посвящение А. Пушкину
6+
О концерте

Музыкально-поэтическая композиция «Я стал доступен утешенью». Концерт в Кусково

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт «Я стал доступен утешенью», посвященный Александру Пушкину. Это творение Московского Синодального хора под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

Сюжет и атмосфера

Сюжет композиции разворачивается вокруг одной особенной ночи — ночи пушкинской бессонницы. В это время только звёзды и месяц были свидетелями душевной борьбы лирического героя. Образы пушкинской лирики, отрывки из его поэм и писем будут представлены в сопровождении хоровой музыки русских композиторов.

Духовная составляющая

Исполнение хора создает атмосферу величия и красоты, отражая путь от отчаяния к утешению. Этот процесс может быть параллелен православной традиции, в которой Великий пост уступает светлой Пасхе. Зрители смогут соприкоснуться с темой надежды, духовного возрождения и внутреннего поиска, ощутив, как тьма рассекается светом веры и любви.

Программа 

В программе прозвучат поэзия Александра Сергеевича Пушкина и хоровая музыка русских композиторов, что станет важным музыкальным аспектом мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого волнующего события, которое объединит в себе поэзию и музыку, даруя зрителям исцеление и утешение.

Июнь
7 июня воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

