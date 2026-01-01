Классика в Кусково. Волшебство скрипки. Александр Чернов

Концерты Александра Чернова – это всегда открытие. Мастерство этого скрипача завораживает зрителей всех возрастов. Один из лучших исполнителей музыки Паганини и Сарасате, Чернов виртуозно владеет всем тембровым многообразием, что позволяет ему с ювелирной точностью воссоздавать замысел композитора. Кроме того, он создает собственные трактовки классических произведений.
В усадьбе Кусково прозвучат миниатюры, которые продемонстрируют широкий спектр его исполнительских возможностей и владение различными музыкальными стилями. Изящество, глубина, хрупкость, экспрессия, всплеск южноамериканской страсти и испанские ритмы – это лишь малая часть того, что зрители смогут услышать на его концерте. Специальным гостем вечера станет пианист и композитор Александр Блок.
Продолжительность концерта – 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может изменяться.