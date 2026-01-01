«Монахиня из Борли. Возвращение»
Классика в Кусково. Волшебство скрипки. Александр Чернов
Билеты от 600₽
6+
О концерте

Музыкальный вечер с Александром Черновым в Кусково

Концерты Александра Чернова – это всегда открытие. Мастерство этого скрипача завораживает зрителей всех возрастов. Один из лучших исполнителей музыки Паганини и Сарасате, Чернов виртуозно владеет всем тембровым многообразием, что позволяет ему с ювелирной точностью воссоздавать замысел композитора. Кроме того, он создает собственные трактовки классических произведений.

В усадьбе Кусково прозвучат миниатюры, которые продемонстрируют широкий спектр его исполнительских возможностей и владение различными музыкальными стилями. Изящество, глубина, хрупкость, экспрессия, всплеск южноамериканской страсти и испанские ритмы – это лишь малая часть того, что зрители смогут услышать на его концерте. Специальным гостем вечера станет пианист и композитор Александр Блок.

Программа концерта:

  • Брамс – Два «Венгерских танца» (соль минор, фа минор)
  • Паганини – «Кампанелла»
  • Венявский – «Блестящий полонез» (ре мажор)
  • Сарасате – «Интродукция и тарантелла»
  • Равель – Рапсодия «Цыганка»
  • Дебюсси – «Девушка с волосами цвета льна»
  • Гаде – Танго «Ревность»
  • Хачатурян – «Танец с саблями» из балета «Гаяне»
  • Глюк – «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»
  • Динику – «Хора - стаккато»
  • Блох – «Baal Shem»
  • Годовский – «Старая Вена»
  • Сарасате – Концертная фантазия «Кармен»

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может изменяться.

Август
13 августа четверг
19:30
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

