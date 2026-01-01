Классика в Кусково. Волшебство скрипки. Александр Чернов

Музыкальный вечер с Александром Черновым в Кусково

Концерты Александра Чернова – это всегда открытие. Мастерство этого скрипача завораживает зрителей всех возрастов. Один из лучших исполнителей музыки Паганини и Сарасате, Чернов виртуозно владеет всем тембровым многообразием, что позволяет ему с ювелирной точностью воссоздавать замысел композитора. Кроме того, он создает собственные трактовки классических произведений.

В усадьбе Кусково прозвучат миниатюры, которые продемонстрируют широкий спектр его исполнительских возможностей и владение различными музыкальными стилями. Изящество, глубина, хрупкость, экспрессия, всплеск южноамериканской страсти и испанские ритмы – это лишь малая часть того, что зрители смогут услышать на его концерте. Специальным гостем вечера станет пианист и композитор Александр Блок.

Программа концерта:

Брамс – Два «Венгерских танца» (соль минор, фа минор)

Паганини – «Кампанелла»

Венявский – «Блестящий полонез» (ре мажор)

Сарасате – «Интродукция и тарантелла»

Равель – Рапсодия «Цыганка»

Дебюсси – «Девушка с волосами цвета льна»

Гаде – Танго «Ревность»

Хачатурян – «Танец с саблями» из балета «Гаяне»

Глюк – «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»

Динику – «Хора - стаккато»

Блох – «Baal Shem»

Годовский – «Старая Вена»

Сарасате – Концертная фантазия «Кармен»

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может изменяться.