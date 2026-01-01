Классика в Кусково. Вивальди. Времена года

Камерный оркестр «Времена года»: вечность классической музыки

Камерный оркестр «Времена года» под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашает вас на концерт, который воссоединит слушателей с шедеврами эпохи барокко. Более 30 лет назад знаменитый цикл Вивальди «Времена года» стал визитной карточкой этого оркестра, и сегодня его звучание остается таким же захватывающим.

Концерт подарит слушателям незабываемые мгновения. Откроет вечер загадочная и стремительная Трио-соната «La Follia». В исполнении виртуозных солистов - скрипача Графа Муржи и виолончели Рустама Комачкова – прозвучат концерты для этих инструментов, дополняемые игрой на клавесине Дарьи Волобуевой, которая перенесет всех в атмосферу утонченных салонов XVII века.

Программа концерта

Антонио Вивальди – Трио-соната «La Follia» ре минор, ор. 1, № 12, RV63

Концерт для виолончели, струнных и бассо континуо до мажор, RV399

Концерт для скрипки, виолончели, струнных и бассо континуо си-бемоль мажор, RV547

Четыре концерта для скрипки и струнных из цикла «Времена года»

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.

Обратите внимание, что программа может быть изменена.