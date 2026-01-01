Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Классика в Кусково. Вивальди. Времена года
Билеты от 600₽
Киноафиша Классика в Кусково. Вивальди. Времена года

Классика в Кусково. Вивальди. Времена года

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Камерный оркестр «Времена года»: вечность классической музыки

Камерный оркестр «Времена года» под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашает вас на концерт, который воссоединит слушателей с шедеврами эпохи барокко. Более 30 лет назад знаменитый цикл Вивальди «Времена года» стал визитной карточкой этого оркестра, и сегодня его звучание остается таким же захватывающим.

Концерт подарит слушателям незабываемые мгновения. Откроет вечер загадочная и стремительная Трио-соната «La Follia». В исполнении виртуозных солистов - скрипача Графа Муржи и виолончели Рустама Комачкова – прозвучат концерты для этих инструментов, дополняемые игрой на клавесине Дарьи Волобуевой, которая перенесет всех в атмосферу утонченных салонов XVII века.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди – Трио-соната «La Follia» ре минор, ор. 1, № 12, RV63
  • Концерт для виолончели, струнных и бассо континуо до мажор, RV399
  • Концерт для скрипки, виолончели, струнных и бассо континуо си-бемоль мажор, RV547
  • Четыре концерта для скрипки и струнных из цикла «Времена года»

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт Классика в Кусково. Вивальди. Времена года

Помощь с билетами
Июнь
18 июня четверг
19:30
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

В ближайшие дни

Muse Tribute
16+
Рок Кавер

Muse Tribute

6 июня в 20:00 Glastonberry
от 1500 ₽
Музыка из воздуха: орган и терменвокс
12+
Классическая музыка

Музыка из воздуха: орган и терменвокс

2 августа в 16:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 600 ₽
Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!
6+
Классическая музыка Джаз

Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!

23 июля в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше