Классика в Кусково. Вивальди. Времена года

Камерный оркестр «Времена года» под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова приглашает вас на концерт, который воссоединит слушателей с шедеврами эпохи барокко. Более 30 лет назад знаменитый цикл Вивальди «Времена года» стал визитной карточкой этого оркестра, и сегодня его звучание остается таким же захватывающим.
Концерт подарит слушателям незабываемые мгновения. Откроет вечер загадочная и стремительная Трио-соната «La Follia». В исполнении виртуозных солистов - скрипача Графа Муржи и виолончели Рустама Комачкова – прозвучат концерты для этих инструментов, дополняемые игрой на клавесине Дарьи Волобуевой, которая перенесет всех в атмосферу утонченных салонов XVII века.
Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.