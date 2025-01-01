Классика в Кусково. Вечер с оркестром

Вечер с оркестром от «Московской камераты»
Камерный оркестр «Московская камерата» под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова приглашает вас на уникальный концерт в рамках фестиваля «Классика в Кусково». В программе вечера — шедевры русского композитора Петра Ильича Чайковского, которые подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления.
Программа вечера
Изюминкой концерта станут:
- «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром — одно из самых сложных произведений в мировом виолончельном репертуаре.
- «Серенада для струнного оркестра» — произведение, которое, по мнению музыковеда Бориса Асафьева, «стоит на полпути между сюитой и симфонией», развивая «моцартовскую» тему в творчестве Чайковского.
Инструментальные и вокальные миниатюры
Перед основными произведениями зрители смогут насладиться инструментальными и вокальными миниатюрами, включая пьесы из популярнейшего фортепианного цикла «Времена года» и романсы на стихи Алексея Толстого и Алексея Апухтина. Эти произведения придадут программе эффектные салонные очертания.
Список произведений
В рамках программы будут исполнены следующие произведения:
- П. Чайковский - «Времена года», оp. 37b:
- Избранные пьесы: «Апрель», «Август»
- «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром ля мажор, оp. 33:
- Moderato assai quasi Andante
- Tema: Moderato semplice
- Variation I: Tempo della Tema
- Variation II: Tempo della Tema
- Variation III: Andante sostenuto
- Variation IV: Andante grazioso
- Variation V: Allegro moderato
- Variation VI: Andante
- Variation VII: Coda: Allegro vivo
- Романсы:
- «Средь шумного бала» (сл. А. Толстого)
- «Благословляю вас, леса» (сл. А. Толстого)
- «День ли царит» (сл. А. Апухтина)
- Серенада для струнного оркестра до мажор, оp. 48:
- Pezzo in forma di sonatina
- Walzer
- Elegie
- Finale (Tema russo)
Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых солистов, включая Владимира Байкова (бас) и Олега Бугаева (виолончель), а также ведущего Андрея Лавинского. Вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки!