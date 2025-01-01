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Классика в Кусково. Вечер с оркестром
Билеты от 600₽
Киноафиша Классика в Кусково. Вечер с оркестром

Классика в Кусково. Вечер с оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Вечер с оркестром от «Московской камераты»

Камерный оркестр «Московская камерата» под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова приглашает вас на уникальный концерт в рамках фестиваля «Классика в Кусково». В программе вечера — шедевры русского композитора Петра Ильича Чайковского, которые подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Программа вечера

Изюминкой концерта станут:

  • «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром — одно из самых сложных произведений в мировом виолончельном репертуаре.
  • «Серенада для струнного оркестра» — произведение, которое, по мнению музыковеда Бориса Асафьева, «стоит на полпути между сюитой и симфонией», развивая «моцартовскую» тему в творчестве Чайковского.

Инструментальные и вокальные миниатюры

Перед основными произведениями зрители смогут насладиться инструментальными и вокальными миниатюрами, включая пьесы из популярнейшего фортепианного цикла «Времена года» и романсы на стихи Алексея Толстого и Алексея Апухтина. Эти произведения придадут программе эффектные салонные очертания.

Список произведений

В рамках программы будут исполнены следующие произведения:

  • П. Чайковский - «Времена года», оp. 37b:
    • Избранные пьесы: «Апрель», «Август»
  • «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром ля мажор, оp. 33:
    • Moderato assai quasi Andante
    • Tema: Moderato semplice
    • Variation I: Tempo della Tema
    • Variation II: Tempo della Tema
    • Variation III: Andante sostenuto
    • Variation IV: Andante grazioso
    • Variation V: Allegro moderato
    • Variation VI: Andante
    • Variation VII: Coda: Allegro vivo
  • Романсы:
    • «Средь шумного бала» (сл. А. Толстого)
    • «Благословляю вас, леса» (сл. А. Толстого)
    • «День ли царит» (сл. А. Апухтина)
  • Серенада для струнного оркестра до мажор, оp. 48:
    • Pezzo in forma di sonatina
    • Walzer
    • Elegie
    • Finale (Tema russo)

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых солистов, включая Владимира Байкова (бас) и Олега Бугаева (виолончель), а также ведущего Андрея Лавинского. Вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
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