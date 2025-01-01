Классика в Кусково. Вечер с оркестром

Вечер с оркестром от «Московской камераты»

Камерный оркестр «Московская камерата» под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова приглашает вас на уникальный концерт в рамках фестиваля «Классика в Кусково». В программе вечера — шедевры русского композитора Петра Ильича Чайковского, которые подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Программа вечера

Изюминкой концерта станут:

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром — одно из самых сложных произведений в мировом виолончельном репертуаре.

для виолончели с оркестром — одно из самых сложных произведений в мировом виолончельном репертуаре. «Серенада для струнного оркестра» — произведение, которое, по мнению музыковеда Бориса Асафьева, «стоит на полпути между сюитой и симфонией», развивая «моцартовскую» тему в творчестве Чайковского.

Инструментальные и вокальные миниатюры

Перед основными произведениями зрители смогут насладиться инструментальными и вокальными миниатюрами, включая пьесы из популярнейшего фортепианного цикла «Времена года» и романсы на стихи Алексея Толстого и Алексея Апухтина. Эти произведения придадут программе эффектные салонные очертания.

Список произведений

В рамках программы будут исполнены следующие произведения:

П. Чайковский - «Времена года», оp. 37b: Избранные пьесы: «Апрель», «Август»

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром ля мажор, оp. 33: Moderato assai quasi Andante Tema: Moderato semplice Variation I: Tempo della Tema Variation II: Tempo della Tema Variation III: Andante sostenuto Variation IV: Andante grazioso Variation V: Allegro moderato Variation VI: Andante Variation VII: Coda: Allegro vivo

Романсы: «Средь шумного бала» (сл. А. Толстого) «Благословляю вас, леса» (сл. А. Толстого) «День ли царит» (сл. А. Апухтина)

Серенада для струнного оркестра до мажор, оp. 48: Pezzo in forma di sonatina Walzer Elegie Finale (Tema russo)



Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых солистов, включая Владимира Байкова (бас) и Олега Бугаева (виолончель), а также ведущего Андрея Лавинского. Вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки!