Классика в Кусково. Вечер с оркестром. Шопен, Чайковский

Присоединяйтесь к уникальному концерту Московского камерного оркестра «Времена года», который обещает стать ярким кульминационным моментом лета. Вечер пройдет под руководством заслуженного артиста России Владислава Булахова, а также с участием солистов Москонцерта — Натальи Богдановой (фортепиано) и Олега Бугаева (виолончель). Ведущим выступит Андрей Лавинский.
Эта программа наполнена произведениями, которые согреют сердца зрителей и надолго оставят приятные воспоминания. В центре внимания — Концерт № 1 Фредерика Шопена и Вариации на тему рококо Петра Ильича Чайковского.
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Не упустите возможность провести летний вечер в окружении ни с чем не сравнимой музыки!