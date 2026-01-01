Классика в Кусково. Вечер с оркестром. Шопен, Чайковский

Летний вечер с музыкой классиков в Кусково

Присоединяйтесь к уникальному концерту Московского камерного оркестра «Времена года», который обещает стать ярким кульминационным моментом лета. Вечер пройдет под руководством заслуженного артиста России Владислава Булахова, а также с участием солистов Москонцерта — Натальи Богдановой (фортепиано) и Олега Бугаева (виолончель). Ведущим выступит Андрей Лавинский.

Эта программа наполнена произведениями, которые согреют сердца зрителей и надолго оставят приятные воспоминания. В центре внимания — Концерт № 1 Фредерика Шопена и Вариации на тему рококо Петра Ильича Чайковского.

Программа концерта

Ф. Шопен — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, ор. 11 1. Allegro maestoso 2. Romance: Larghetto 3. Rondo: Vivace

П. Чайковский — Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром ля мажор, ор. 33 Moderato assai quasi Andante – Tema: Moderato semplice Variation I: Tempo della Tema Variation II: Tempo della Tema Variation III: Andante sostenuto Variation IV: Andante grazioso Variation V: Allegro moderato Variation VI: Andante Variation VII: Coda: Allegro vivo

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

