Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Классика в Кусково. Скрипка виртуоза. Граф Муржа
Билеты от 600₽
Киноафиша Классика в Кусково. Скрипка виртуоза. Граф Муржа

Классика в Кусково. Скрипка виртуоза. Граф Муржа

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Сольный концерт Графа Муржи в усадьбе Кусково

В усадьбе Кусково состоится сольный концерт заслуженного артиста России Графа Муржи, виртуозного скрипача и солиста Москонцерта. За свою карьеру он не раз становится победителем международных конкурсов и сотрудничал с ведущими российскими оркестрами и знаменитыми дирижерами XX века.

Программа концерта

В этот вечер зрители смогут насладиться следующими произведениями:

  • Э. Лало – Испанская симфония для скрипки с оркестром, соч. 21 (переложение для скрипки и фортепиано)
  • С. Прокофьев – Пять мелодий для скрипки и фортепиано, соч. 35 bis
  • Н. Паганини - Ф. Крейслер – «Кампанелла»
  • Э. Шоссон – Поэма для скрипки с оркестром, ор. 25 (переложение для скрипки и фортепиано)
  • A. Розенблат – Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен»

Исполнитель и ведущий концерта

Концерт ведёт Андрей Лавинский, который поможет зрителям лучше понять и прочувствовать каждое произведение программы. Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Зачем посетить концерт?

Выдающаяся техника и артистизм Графа Муржи, а также уникальные произведения, которые раскроют глубину человеческих чувств и музыкальную магию, подарят незабываемые эмоции. Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки!

Купить билет на концерт Классика в Кусково. Скрипка виртуоза. Граф Муржа

Помощь с билетами
Июль
16 июля четверг
19:30
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

В ближайшие дни

DK
16+
Хип-хоп

DK

13 ноября в 19:30 ЦСКА Арена
от 2000 ₽
Алекс Абра. Роскошный латино джаз 1950-60-х. Комедийное джазовое шоу
6+
Джаз Эстрада Юмор

Алекс Абра. Роскошный латино джаз 1950-60-х. Комедийное джазовое шоу

27 августа в 20:00 Jam Club
от 2000 ₽
Никита Осин | Специальный гость Shaman
18+
Шансон

Никита Осин | Специальный гость Shaman

7 июля в 20:00 Magnus Locus
от 7000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше