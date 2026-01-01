Классика в Кусково. Скрипка виртуоза. Граф Муржа

В усадьбе Кусково состоится сольный концерт заслуженного артиста России Графа Муржи, виртуозного скрипача и солиста Москонцерта. За свою карьеру он не раз становится победителем международных конкурсов и сотрудничал с ведущими российскими оркестрами и знаменитыми дирижерами XX века.
В этот вечер зрители смогут насладиться следующими произведениями:
Концерт ведёт Андрей Лавинский, который поможет зрителям лучше понять и прочувствовать каждое произведение программы. Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Выдающаяся техника и артистизм Графа Муржи, а также уникальные произведения, которые раскроют глубину человеческих чувств и музыкальную магию, подарят незабываемые эмоции. Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки!