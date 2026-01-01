Классика в Кусково. Скрипка виртуоза. Граф Муржа

Сольный концерт Графа Муржи в усадьбе Кусково

В усадьбе Кусково состоится сольный концерт заслуженного артиста России Графа Муржи, виртуозного скрипача и солиста Москонцерта. За свою карьеру он не раз становится победителем международных конкурсов и сотрудничал с ведущими российскими оркестрами и знаменитыми дирижерами XX века.

Программа концерта

В этот вечер зрители смогут насладиться следующими произведениями:

С. Прокофьев – Пять мелодий для скрипки и фортепиано, соч. 35 bis

Н. Паганини - Ф. Крейслер – «Кампанелла»

Э. Шоссон – Поэма для скрипки с оркестром, ор. 25 (переложение для скрипки и фортепиано)

A. Розенблат – Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен»

Исполнитель и ведущий концерта

Концерт ведёт Андрей Лавинский, который поможет зрителям лучше понять и прочувствовать каждое произведение программы. Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Зачем посетить концерт?

Выдающаяся техника и артистизм Графа Муржи, а также уникальные произведения, которые раскроют глубину человеческих чувств и музыкальную магию, подарят незабываемые эмоции. Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки!