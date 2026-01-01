Классика в Кусково. Шопен
О концерте

Музыкальное очарование Шопена в Кусково

Фестиваль «Классика в Кусково» приглашает всех любителей музыки на незабываемый концерт с участием ведущих солистов Москонцерта: Валентины Лисицы (фортепиано), Юлии Игониной (скрипка) и Рустама Комачкова (виолончель). Этот вечер будет посвящен творчеству одного из величайших представителей западноевропейского романтизма — Фредерика Шопена.

Шопен, которого современники называли «поэтом фортепиано», завораживает своей музыкой. Немецкий поэт Генрих Гейне описывал его как обладателя «нежной, стройной, немного болезненной фигуры», а также «благороднейшего сердца и гения». Вдохновитесь его искусством в прекрасных интерьерах дворца, где концертная программа подарит вам возможность испытать подлинные чувства в реальном времени.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться великолепными произведениями Шопена, среди которых:

  • Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 «Героический»
  • Вальс ля-бемоль мажор, соч. 34 № 2
  • Вальс до-диез минор, соч. 62 № 2
  • Вальс ре-бемоль мажор, соч. 62 № 1
  • Ноктюрн си мажор, соч. 9 № 2
  • Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч. 27 № 2
  • Скерцо № 3 до-диез минор, соч. 39
  • Трио для фортепиано, скрипки и виолончели соль минор, соч. 8

Не упустите шанс насладиться этой удивительной музыкой, которая станет вашим верным собеседником. Откройте сердце, и пусть шопеновская мелодия согревает вашу душу, наполняя её радостью и нежностью на многие года вперёд.

Июнь
4 июня четверг
19:30
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
