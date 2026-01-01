Классика в Кусково. Шопен

Фестиваль «Классика в Кусково» приглашает всех любителей музыки на незабываемый концерт с участием ведущих солистов Москонцерта: Валентины Лисицы (фортепиано), Юлии Игониной (скрипка) и Рустама Комачкова (виолончель). Этот вечер будет посвящен творчеству одного из величайших представителей западноевропейского романтизма — Фредерика Шопена.
Шопен, которого современники называли «поэтом фортепиано», завораживает своей музыкой. Немецкий поэт Генрих Гейне описывал его как обладателя «нежной, стройной, немного болезненной фигуры», а также «благороднейшего сердца и гения». Вдохновитесь его искусством в прекрасных интерьерах дворца, где концертная программа подарит вам возможность испытать подлинные чувства в реальном времени.
Не упустите шанс насладиться этой удивительной музыкой, которая станет вашим верным собеседником. Откройте сердце, и пусть шопеновская мелодия согревает вашу душу, наполняя её радостью и нежностью на многие года вперёд.