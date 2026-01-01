Классика в Кусково. Сергей Жилин
Билеты от 1000₽
6+
О концерте

Творческий вечер Сергея Жилина — «Рояль — король джаза»

Народный артист России Сергей Жилин, известный своим виртуозным мастерством исполнения на пианино, представит новую сольную программу, которая обещает стать настоящим музыкальным событием. С более чем 30-летним опытом на сцене, Жилин умело сочетает различные музыкальные стили, что делает каждый его концерт уникальным.

Музыкальное разнообразие и классика

В программе «Рояль — король джаза» зрители смогут насладиться великолепными интерпретациями классических и современных произведений. Ожидайте услышать:

  • «Christmas medley» — Аранж. С. Жилина
  • «Take the “A” Train» — D. Ellington
  • «Дунаевский+Дунаевский» — И. Дунаевский, М. Дунаевский
  • «St. Louis blues» — W.C. Handy
  • «Рапсодия №11» — F. Liszt
  • «Пока я помню — я живу» — А. Бабаджанян
  • «Наваждение» — С. Прокофьев
  • «Thank you» — D. Brubeck, аранж. С. Жилина
  • «Fiesta» — C. Corea
  • «Laurentide Waltz» — O. Peterson
  • «Caravan» — D. Ellington
  • «Donna Lee» — C. Parker
  • «Place St. Henry» — O. Peterson

Мастерство исполнения

Жилин умело сочетает филигранную технику и отточенную фразировку с врожденным чувством джаза. Его игра — это союз классического звучания и джазовых ритмов. Это сочетание приносит зрителям ощущение идеальной музыкальной драматургии и зажигает интерес к каждому произведению.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, который подарит вам новые музыкальные впечатления и даст возможность глубже узнать мир рояля.

Обращаем внимание, что программа может быть изменена.

Август
6 августа четверг
19:30
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 1000 ₽

