Классика в Кусково. Сергей Жилин

Творческий вечер Сергея Жилина — «Рояль — король джаза»

Народный артист России Сергей Жилин, известный своим виртуозным мастерством исполнения на пианино, представит новую сольную программу, которая обещает стать настоящим музыкальным событием. С более чем 30-летним опытом на сцене, Жилин умело сочетает различные музыкальные стили, что делает каждый его концерт уникальным.

Музыкальное разнообразие и классика

В программе «Рояль — король джаза» зрители смогут насладиться великолепными интерпретациями классических и современных произведений. Ожидайте услышать:

«Christmas medley» — Аранж. С. Жилина

«Take the “A” Train» — D. Ellington

«Дунаевский+Дунаевский» — И. Дунаевский, М. Дунаевский

«St. Louis blues» — W.C. Handy

«Рапсодия №11» — F. Liszt

«Пока я помню — я живу» — А. Бабаджанян

«Наваждение» — С. Прокофьев

«Thank you» — D. Brubeck, аранж. С. Жилина

«Fiesta» — C. Corea

«Laurentide Waltz» — O. Peterson

«Caravan» — D. Ellington

«Donna Lee» — C. Parker

«Place St. Henry» — O. Peterson

Мастерство исполнения

Жилин умело сочетает филигранную технику и отточенную фразировку с врожденным чувством джаза. Его игра — это союз классического звучания и джазовых ритмов. Это сочетание приносит зрителям ощущение идеальной музыкальной драматургии и зажигает интерес к каждому произведению.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, который подарит вам новые музыкальные впечатления и даст возможность глубже узнать мир рояля.

Обращаем внимание, что программа может быть изменена.