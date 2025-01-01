Классика в Кусково. Серенада солнечной долины

Музыка кино: вечер классической музыки в Кусково

Москонцерт приглашает вас на уникальную программу, посвященную музыке к классическим зарубежным и отечественным фильмам. Ансамбль солистов «АРосс» под руководством заслуженной артистки России Ольги Рогинской представит незабываемые саундтреки, которые перенесут вас в мир культовых киношедевров.

Исполнители

В концерте участвуют:

Александр Кузавов (скрипка)

Сергей Вальков (скрипка)

Максим Шагаев (альт)

Александр Ермаков (виолончель)

Илья Кронфельд (фортепиано)

Илья Лолейт (кларнет)

Тимофей Калашник (ударные)

Программа вечера

Вас ждут музыкальные номера из фильмов, которые стали частью нашей культуры:

И. Дунаевский – Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»

И. Дунаевский – «Сердце» из к/ф «Веселые ребята»

А. Пьяццолла – «Забвение» из к/ф «Генрих IV, Безумный король»

Э. Дадли – «Дживс и Вустер»

Д. Каймми – «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»

К. Гардель – «Все на одну голову»

Х.-М. Лукьеси – «Брызги шампанского»

Г. Миллер – «Лунная серенада» из к/ф «Серенада солнечной долины»

С. Ирадье – «Голубка»

В. Фернандес – «Самая красивая»

Г. Кузняк – «Ва-банк»

Дж. Херман – «Хелло, Долли»

Х. Циммер – «Пираты Карибского моря»

А. Шнитке – «Танго в сумасшедшем доме» из к/ф «Агония»

Н. Виетти – «Купите фиалки» из к/ф «Дорога»

Х. Циммер – «Код Да Винчи»

Г. Свиридов – Вальс из к/ф «Метель»

Г. Свиридов – Романс из к/ф «Метель»

Т. Хренников – «Песня о Москве» из к/ф «Свинарка и пастух»

А. Зацепин – «Кавказская пленница»

И. Дунаевский – Вальс из к/ф «Кубанские казаки»

И. Дунаевский – Вальс из к/ф «Моя любовь»

А. Зацепин – «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Интересные факты

Киномузыка появилась с введением звука в кино, но её корни уходят в эпоху «немого» кино, когда фильмы сопровождались музыкой живого исполнителя. Композиторы, такие как Альфред Шнитке и Георгий Свиридов, создавали произведения, которые до сих пор вызывают ностальгию и восторг у зрителей.

Не упустите возможность насладиться вечным искусством киномузыки в живом исполнении! Ждем вас на концерте в усадьбе «Кусково»!