Классика в Кусково. Серенада солнечной долины

Музыка кино: вечер классической музыки в Кусково
Москонцерт приглашает вас на уникальную программу, посвященную музыке к классическим зарубежным и отечественным фильмам. Ансамбль солистов «АРосс» под руководством заслуженной артистки России Ольги Рогинской представит незабываемые саундтреки, которые перенесут вас в мир культовых киношедевров.
Исполнители
В концерте участвуют:
- Александр Кузавов (скрипка)
- Сергей Вальков (скрипка)
- Максим Шагаев (альт)
- Александр Ермаков (виолончель)
- Илья Кронфельд (фортепиано)
- Илья Лолейт (кларнет)
- Тимофей Калашник (ударные)
Программа вечера
Вас ждут музыкальные номера из фильмов, которые стали частью нашей культуры:
- И. Дунаевский – Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»
- И. Дунаевский – «Сердце» из к/ф «Веселые ребята»
- А. Пьяццолла – «Забвение» из к/ф «Генрих IV, Безумный король»
- Э. Дадли – «Дживс и Вустер»
- Д. Каймми – «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»
- К. Гардель – «Все на одну голову»
- Х.-М. Лукьеси – «Брызги шампанского»
- Г. Миллер – «Лунная серенада» из к/ф «Серенада солнечной долины»
- С. Ирадье – «Голубка»
- В. Фернандес – «Самая красивая»
- Г. Кузняк – «Ва-банк»
- Дж. Херман – «Хелло, Долли»
- Х. Циммер – «Пираты Карибского моря»
- А. Шнитке – «Танго в сумасшедшем доме» из к/ф «Агония»
- Н. Виетти – «Купите фиалки» из к/ф «Дорога»
- Х. Циммер – «Код Да Винчи»
- Г. Свиридов – Вальс из к/ф «Метель»
- Г. Свиридов – Романс из к/ф «Метель»
- Т. Хренников – «Песня о Москве» из к/ф «Свинарка и пастух»
- А. Зацепин – «Кавказская пленница»
- И. Дунаевский – Вальс из к/ф «Кубанские казаки»
- И. Дунаевский – Вальс из к/ф «Моя любовь»
- А. Зацепин – «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
Интересные факты
Киномузыка появилась с введением звука в кино, но её корни уходят в эпоху «немого» кино, когда фильмы сопровождались музыкой живого исполнителя. Композиторы, такие как Альфред Шнитке и Георгий Свиридов, создавали произведения, которые до сих пор вызывают ностальгию и восторг у зрителей.
Не упустите возможность насладиться вечным искусством киномузыки в живом исполнении! Ждем вас на концерте в усадьбе «Кусково»!