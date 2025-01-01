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Классика в Кусково. Серенада солнечной долины
Билеты от 800₽
Киноафиша Классика в Кусково. Серенада солнечной долины

Классика в Кусково. Серенада солнечной долины

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыка кино: вечер классической музыки в Кусково

 Москонцерт приглашает вас на уникальную программу, посвященную музыке к классическим зарубежным и отечественным фильмам. Ансамбль солистов «АРосс» под руководством заслуженной артистки России Ольги Рогинской представит незабываемые саундтреки, которые перенесут вас в мир культовых киношедевров.

Исполнители

В концерте участвуют:

  • Александр Кузавов (скрипка)
  • Сергей Вальков (скрипка)
  • Максим Шагаев (альт)
  • Александр Ермаков (виолончель)
  • Илья Кронфельд (фортепиано)
  • Илья Лолейт (кларнет)
  • Тимофей Калашник (ударные)

Программа вечера

Вас ждут музыкальные номера из фильмов, которые стали частью нашей культуры:

  • И. Дунаевский – Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»
  • И. Дунаевский – «Сердце» из к/ф «Веселые ребята»
  • А. Пьяццолла – «Забвение» из к/ф «Генрих IV, Безумный король»
  • Э. Дадли – «Дживс и Вустер»
  • Д. Каймми – «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»
  • К. Гардель – «Все на одну голову»
  • Х.-М. Лукьеси – «Брызги шампанского»
  • Г. Миллер – «Лунная серенада» из к/ф «Серенада солнечной долины»
  • С. Ирадье – «Голубка»
  • В. Фернандес – «Самая красивая»
  • Г. Кузняк – «Ва-банк»
  • Дж. Херман – «Хелло, Долли»
  • Х. Циммер – «Пираты Карибского моря»
  • А. Шнитке – «Танго в сумасшедшем доме» из к/ф «Агония»
  • Н. Виетти – «Купите фиалки» из к/ф «Дорога»
  • Х. Циммер – «Код Да Винчи»
  • Г. Свиридов – Вальс из к/ф «Метель»
  • Г. Свиридов – Романс из к/ф «Метель»
  • Т. Хренников – «Песня о Москве» из к/ф «Свинарка и пастух»
  • А. Зацепин – «Кавказская пленница»
  • И. Дунаевский – Вальс из к/ф «Кубанские казаки»
  • И. Дунаевский – Вальс из к/ф «Моя любовь»
  • А. Зацепин – «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Интересные факты

Киномузыка появилась с введением звука в кино, но её корни уходят в эпоху «немого» кино, когда фильмы сопровождались музыкой живого исполнителя. Композиторы, такие как Альфред Шнитке и Георгий Свиридов, создавали произведения, которые до сих пор вызывают ностальгию и восторг у зрителей.

Не упустите возможность насладиться вечным искусством киномузыки в живом исполнении! Ждем вас на концерте в усадьбе «Кусково»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
18:00 от 800 ₽

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