Классика в Кусково. Русская духовная музыка и народные песни

Музыка, олицетворяющая дух России. Концерт в Кусково

Московский Синодальный хор под музыкальным руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова приглашает вас на незабываемое музыкальное событие. Программа сочетает в себе элементы народной и духовной музыки, являющихся основополагающими в музыкальной культуре России.

Основные произведения программы

Степан Дегтярёв - «Царю Небесный»

Дмитрий Бортнянский - «Да воскреснет Бог»

Владимир Мартынов - «Заповеди блаженств»

Народные песни

В программе будут исполнены традиционные русские народные песни:

«Вниз по матушке по Волге»

«Реченька»

«Вечерний звон»

«В темном лесе»

«Уж как пал туман»

«Криницы»

«Ох ты Порушка»

«Белая черемуха»

«Купалинка»

«Подмосковные вечера»

«Однозвучно гремит колокольчик»

«Калинка»

«Ах ты степь широкая»

«А душа белой лебедью»

«Дни мои»

Антон Висков - «О России петь»

«Многая лета»

Обращение к зрителям

Данная программа является уникальным примером синтеза народной и духовной тематики. Каждый номер – это не просто музыкальное произведение, но и дань уважения многовековым традициям, которые продолжают жить и развиваться в современном музыкальном искусстве. Обратите внимание, что программа может быть изменена.