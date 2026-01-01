Классика в Кусково. Русская духовная музыка и народные песни
6+
О концерте

Музыка, олицетворяющая дух России. Концерт в Кусково

Московский Синодальный хор под музыкальным руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова приглашает вас на незабываемое музыкальное событие. Программа сочетает в себе элементы народной и духовной музыки, являющихся основополагающими в музыкальной культуре России.

Основные произведения программы

  • Степан Дегтярёв - «Царю Небесный»
  • Дмитрий Бортнянский - «Да воскреснет Бог»
  • Владимир Мартынов - «Заповеди блаженств»

Народные песни

В программе будут исполнены традиционные русские народные песни:

  • «Вниз по матушке по Волге»
  • «Реченька»
  • «Вечерний звон»
  • «В темном лесе»
  • «Уж как пал туман»
  • «Криницы»
  • «Ох ты Порушка»
  • «Белая черемуха»
  • «Купалинка»
  • «Подмосковные вечера»
  • «Однозвучно гремит колокольчик»
  • «Калинка»
  • «Ах ты степь широкая»
  • «А душа белой лебедью»
  • «Дни мои»
  • Антон Висков - «О России петь»
  • «Многая лета»

Обращение к зрителям

Данная программа является уникальным примером синтеза народной и духовной тематики. Каждый номер – это не просто музыкальное произведение, но и дань уважения многовековым традициям, которые продолжают жить и развиваться в современном музыкальном искусстве. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Август
23 августа воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

