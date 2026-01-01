Классика в Кусково. Просветленная ночь
Билеты от 600₽
0+
О концерте

Музыка солнца в усадьбе Кусково

В день летнего солнцестояния усадьба Кусково станет одним из самых привлекательных мест в окрестностях Москвы. Провести пик лета и самый длинный солнечный день в году в компании музыкантов-виртуозов — это отличная перспектива. В программе концерта запланированы произведения великих композиторов: Дебюсси, Равеля, Мендельсона, Шенберга и Листа.

Программа концерта

Участники концерта — талантливые исполнители:

  • Басиния Шульман (фортепиано)
  • Юлия Игонина (скрипка)
  • Ирина Павлихина (скрипка)
  • Сергей Полтавский (альт)
  • Анна Сазонкина (альт)
  • Рустам Комачков (виолончель)
  • Олег Бугаев (виолончель)

Концерт предложит богатую музыкальную палитру:

  • Лист — «На Валленштадтском озере» из цикла «Годы странствий»
  • Мендельсон — «Песни гондольера» из цикла «Песни без слов»
  • Равель — «Печальные птицы» из цикла «Отражения»
  • Дебюсси — «Отражения в воде» из цикла «Образы»
  • Дебюсси — «Лунный свет»
  • Дебюсси — «Остров радости»
  • Шёнберг — «Просветлённая ночь», струнный секстет

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Программа может быть изменена, но мы уверены, что музыкальные эксперименты и волшебные оттенки звуков перенесут зрителей в мир эмоций и вдохновения.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в такой прекрасной обстановке!

21 июня воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

