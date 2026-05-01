Классика в Кусково. Открытие фестиваля. Моцарт

Фестиваль «Классика в Кусково»: Вечер музыки Моцарта

Камерный оркестр «Московская камерата» под руководством заслуженного артиста России Николая Соколова приглашает вас на концерт-открытие Фестиваля «Классика в Кусково». В этом году он посвящен 270-летию великого композитора В. А. Моцарта.

Программа концерта

Концерт состоится в Зеркальном зале Большого дворца, где зрители смогут насладиться прекрасными произведениями венского гения.

Маленькая ночная серенада : Серенада № 13 cоль мажор, KV 525

: Серенада № 13 cоль мажор, KV 525 Скрипичный концерт № 3 : соль мажор, KV 216 (солистка Юлия Игонина)

: соль мажор, KV 216 (солистка Юлия Игонина) Фортепианный концерт № 23: ля мажор, KV 488 (солистка Басиния Шульман)

Исполняемые произведения

Вот программы, которые будут представлены в ходе вечера:

Серенада № 13 «Маленькая ночная серенада»: Allegro

Romanсe: Andante

Menuetto: Allegretto - Trio

Finale: Rondo. Allegro Концерт № 3 для скрипки с оркестром: Allegro

Adagio

Rondo: Allegro Концерт № 23 для фортепиано с оркестром: Allegro

Adagio

Allegro assai

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

