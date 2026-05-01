Классика в Кусково. Открытие фестиваля. Моцарт
Билеты от 1000₽
6+
О концерте

Фестиваль «Классика в Кусково»: Вечер музыки Моцарта

Камерный оркестр «Московская камерата» под руководством заслуженного артиста России Николая Соколова приглашает вас на концерт-открытие Фестиваля «Классика в Кусково». В этом году он посвящен 270-летию великого композитора В. А. Моцарта.

Программа концерта

Концерт состоится в Зеркальном зале Большого дворца, где зрители смогут насладиться прекрасными произведениями венского гения.

  • Маленькая ночная серенада: Серенада № 13 cоль мажор, KV 525
  • Скрипичный концерт № 3: соль мажор, KV 216 (солистка Юлия Игонина)
  • Фортепианный концерт № 23: ля мажор, KV 488 (солистка Басиния Шульман)

Исполняемые произведения

Вот программы, которые будут представлены в ходе вечера:

  1. Серенада № 13 «Маленькая ночная серенада»:
    • Allegro
    • Romanсe: Andante
    • Menuetto: Allegretto - Trio
    • Finale: Rondo. Allegro
  2. Концерт № 3 для скрипки с оркестром:
    • Allegro
    • Adagio
    • Rondo: Allegro
  3. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром:
    • Allegro
    • Adagio
    • Allegro assai

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите возможность послушать великолепные произведения Моцарта в исполнении талантливых музыкантов!

Май
31 мая воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 1000 ₽

