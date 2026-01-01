Классика в Кусково. Очарование русского романса

Вечер русского романса в Кусково

Приглашаем вас в мир красоты и многообразия русского романса — жанра, который завораживает своей искренностью, поэтичностью и богатством чувств. В этот вечер, в дворцовом интерьере музея-заповедника «Кусково», вас ждет уникальная программа, представленная солистами Москонцерта.

Исполнители вечера

Екатерина Смолина (сопрано)

Сергей Абабкин (тенор)

Владимир Байков (бас)

Дмитрий Романько (бас)

Фортепиано — Михаил Ченцов

Ведущий — Андрей Лавинский

Программа концерта

Позвольте себе насладиться чарующими голосами и почувствовать всю глубину русского романса, который объединяет сердце и разум, страсть и нежность. Концертная программа включает произведения выдающихся композиторов:

А. Даргомыжский (сл. А. Пушкина) – «Ночной зефир»

П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Благословляю вас, леса»

П. Чайковский (сл. автора) – «Страшная минута»

П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Средь шумного бала»

П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Серенада Дон Жуана»

М. Глинка (сл. А. Пушкина) – «Я помню чудное мгновенье»

Н. Римский-Корсаков (сл. А. Пушкина) – «Редеет облаков летучая гряда»

С. Рахманинов (сл. Ф. Тютчева) – «Весенние воды»

П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «То было раннею весной»

П. Чайковский (сл. А. Апухтина) – «День ли царит»

С. Рахманинов (сл. А. Пушкина) – «Не пой, красавица, при мне»

Н. Римский-Корсаков (сл. А. Майкова) – «Сон в летнюю ночь»

П. Чайковский (сл. А. Апухтина) – «Ночи безумные»

А. Алябьев (сл. А. Дельвига) – «Соловей»

А. Даргомыжский (сл. М. Лермонтова) – «И скучно, и грустно»

А. Даргомыжский (сл. Е. Баратынского) – «Поцелуй»

А. Даргомыжский (сл. А. Пушкина) – «Юноша и дева»

А. Даргомыжский (сл. Н. Языкова) – «Влюблён я, дева-красота!»

А. Даргомыжский (сл. В. Ширкова) – «Оделась туманами Сьерра-Невада»

А. Даргомыжский (сл. П. Беранже в переводе В. Курочкина) – «Червяк»

А. Даргомыжский (сл. П. Вейнберга) – «Титулярный советник»

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.