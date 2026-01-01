Классика в Кусково. Очарование русского романса
Киноафиша Классика в Кусково. Очарование русского романса

Классика в Кусково. Очарование русского романса

Возраст 6+
О концерте

Вечер русского романса в Кусково

Приглашаем вас в мир красоты и многообразия русского романса — жанра, который завораживает своей искренностью, поэтичностью и богатством чувств. В этот вечер, в дворцовом интерьере музея-заповедника «Кусково», вас ждет уникальная программа, представленная солистами Москонцерта.

Исполнители вечера

  • Екатерина Смолина (сопрано)
  • Сергей Абабкин (тенор)
  • Владимир Байков (бас)
  • Дмитрий Романько (бас)
  • Фортепиано — Михаил Ченцов
  • Ведущий — Андрей Лавинский

Программа концерта

Позвольте себе насладиться чарующими голосами и почувствовать всю глубину русского романса, который объединяет сердце и разум, страсть и нежность. Концертная программа включает произведения выдающихся композиторов:

  • А. Даргомыжский (сл. А. Пушкина) – «Ночной зефир»
  • П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Благословляю вас, леса»
  • П. Чайковский (сл. автора) – «Страшная минута»
  • П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Средь шумного бала»
  • П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Серенада Дон Жуана»
  • М. Глинка (сл. А. Пушкина) – «Я помню чудное мгновенье»
  • Н. Римский-Корсаков (сл. А. Пушкина) – «Редеет облаков летучая гряда»
  • С. Рахманинов (сл. Ф. Тютчева) – «Весенние воды»
  • П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «То было раннею весной»
  • П. Чайковский (сл. А. Апухтина) – «День ли царит»
  • С. Рахманинов (сл. А. Пушкина) – «Не пой, красавица, при мне»
  • Н. Римский-Корсаков (сл. А. Майкова) – «Сон в летнюю ночь»
  • П. Чайковский (сл. А. Апухтина) – «Ночи безумные»
  • А. Алябьев (сл. А. Дельвига) – «Соловей»
  • А. Даргомыжский (сл. М. Лермонтова) – «И скучно, и грустно»
  • А. Даргомыжский (сл. Е. Баратынского) – «Поцелуй»
  • А. Даргомыжский (сл. А. Пушкина) – «Юноша и дева»
  • А. Даргомыжский (сл. Н. Языкова) – «Влюблён я, дева-красота!»
  • А. Даргомыжский (сл. В. Ширкова) – «Оделась туманами Сьерра-Невада»
  • А. Даргомыжский (сл. П. Беранже в переводе В. Курочкина) – «Червяк»
  • А. Даргомыжский (сл. П. Вейнберга) – «Титулярный советник»

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Июнь
14 июня воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

