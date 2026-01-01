Классика в Кусково. Очарование русского романса

Вечер русского романса в Кусково
Приглашаем вас в мир красоты и многообразия русского романса — жанра, который завораживает своей искренностью, поэтичностью и богатством чувств. В этот вечер, в дворцовом интерьере музея-заповедника «Кусково», вас ждет уникальная программа, представленная солистами Москонцерта.
Исполнители вечера
- Екатерина Смолина (сопрано)
- Сергей Абабкин (тенор)
- Владимир Байков (бас)
- Дмитрий Романько (бас)
- Фортепиано — Михаил Ченцов
- Ведущий — Андрей Лавинский
Программа концерта
Позвольте себе насладиться чарующими голосами и почувствовать всю глубину русского романса, который объединяет сердце и разум, страсть и нежность. Концертная программа включает произведения выдающихся композиторов:
- А. Даргомыжский (сл. А. Пушкина) – «Ночной зефир»
- П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Благословляю вас, леса»
- П. Чайковский (сл. автора) – «Страшная минута»
- П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Средь шумного бала»
- П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «Серенада Дон Жуана»
- М. Глинка (сл. А. Пушкина) – «Я помню чудное мгновенье»
- Н. Римский-Корсаков (сл. А. Пушкина) – «Редеет облаков летучая гряда»
- С. Рахманинов (сл. Ф. Тютчева) – «Весенние воды»
- П. Чайковский (сл. А. Толстого) – «То было раннею весной»
- П. Чайковский (сл. А. Апухтина) – «День ли царит»
- С. Рахманинов (сл. А. Пушкина) – «Не пой, красавица, при мне»
- Н. Римский-Корсаков (сл. А. Майкова) – «Сон в летнюю ночь»
- П. Чайковский (сл. А. Апухтина) – «Ночи безумные»
- А. Алябьев (сл. А. Дельвига) – «Соловей»
- А. Даргомыжский (сл. М. Лермонтова) – «И скучно, и грустно»
- А. Даргомыжский (сл. Е. Баратынского) – «Поцелуй»
- А. Даргомыжский (сл. А. Пушкина) – «Юноша и дева»
- А. Даргомыжский (сл. Н. Языкова) – «Влюблён я, дева-красота!»
- А. Даргомыжский (сл. В. Ширкова) – «Оделась туманами Сьерра-Невада»
- А. Даргомыжский (сл. П. Беранже в переводе В. Курочкина) – «Червяк»
- А. Даргомыжский (сл. П. Вейнберга) – «Титулярный советник»
Продолжительность концерта
Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.