Классика в Кусково. Мелодии мира

Звучание времени: Концерт солистов ансамбля «АРосс»

Ансамбль солистов «АРосс», под руководством заслуженной артистки России Ольги Рогинской, приглашает вас насладиться новым концертом. В программе представлены произведения, которые стали знаковыми для нескольких поколений слушателей.

Музыкальные шедевры

Вы сможете услышать проникновенные композиции, такие как:

Г. Д'Ардело – «Когда услышу звук твоих шагов я»

А. Пьяццолла – «Чао, Париж»

О. Строк – «Ах, эти черные глаза»

Бимбо Джет – «Эль Бимбо»

Также в программе прозвучат темы из фильмов и джазовые хиты:

Г. Миллер – «Настроение» и «Лунная серенада» из культового фильма «Серенада солнечной долины»

Х. Родриго – II часть знаменитого «Концерта Аранхуэса»

З. де Абреу – «Тико Тико»

Кульминация вечера

Настоящим апогеем программы станут:

Х. Циммер – «Пираты»

Д. Шостакович – «Вальс № 2»

К. Дженкинс – «Палладио»

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.