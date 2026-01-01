Классика в Кусково. Мелодии мира
Билеты от 600₽
Возраст 6+
О концерте

Звучание времени: Концерт солистов ансамбля «АРосс»

Ансамбль солистов «АРосс», под руководством заслуженной артистки России Ольги Рогинской, приглашает вас насладиться новым концертом. В программе представлены произведения, которые стали знаковыми для нескольких поколений слушателей.

Музыкальные шедевры

Вы сможете услышать проникновенные композиции, такие как:

  • Г. Д'Ардело – «Когда услышу звук твоих шагов я»
  • А. Пьяццолла – «Чао, Париж»
  • О. Строк – «Ах, эти черные глаза»
  • Бимбо Джет – «Эль Бимбо»

Также в программе прозвучат темы из фильмов и джазовые хиты:

  • Г. Миллер – «Настроение» и «Лунная серенада» из культового фильма «Серенада солнечной долины»
  • Х. Родриго – II часть знаменитого «Концерта Аранхуэса»
  • З. де Абреу – «Тико Тико»

Кульминация вечера

Настоящим апогеем программы станут:

  • Х. Циммер – «Пираты»
  • Д. Шостакович – «Вальс № 2»
  • К. Дженкинс – «Палладио»

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

26 июля воскресенье
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
