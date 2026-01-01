Классика в Кусково. Лёгкий летний концерт

Концерт Государственного квартета имени П. И. Чайковского
Государственный квартет имени П. И. Чайковского — это знак качества в мире академической музыки. Этот прославленный ансамбль известен своим искусством и высоким уровнем исполнения. На этот раз квартет выступит в необычном формате, объединившись с прекрасными солистами из Москонцерта.
В концерте примут участие:
- Ирина Суханова (сопрано), почётный деятель искусств города Москвы
- Александр Гладков (баритон)
- Дмитрий Романько (бас)
- Михаил Ченцов (фортепиано)
Ведущий вечера — Андрей Лавинский, а режиссёр — Светлана Романова.
Программа концерта
Гостей ожидает настоящий праздник музыки с известными мелодиями мастеров венской классической музыки. Программа концерта включает:
- В. А. Моцарт — Маленькая ночная серенада (I часть)
- Дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан»
- Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»
- Дж. Россини — Ария Дона Базилио «Клевета» из оперы «Севильский цирюльник»
- И. Штраус — Полька «Гром и молнии»
- Вальс «1001 ночь»
- Полька «Трик-трак»
- Ч. Биксио — «Говори мне о любви»
- Р. Фальво — «Скажите, девушки»
- И. Кальман — Песенка Нинон «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»
- Дуэт Теодоры и Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»
- И. Штраус — «Персидский марш»
- Полька «На свободе»
- Полька «Пиццикато»
- Ф. Легар — Ария Джудитты из оперетты «Джудитта»
- И. Штраус — Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
- Ф. Легар — Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»
- И. Штраус — Полька «Анна»
- Полька «Галоп»
- Тост князя Орловского из оперетты «Летучая мышь»
- И. Штраус (отец) — Марш Радецкого
Обратите внимание: программа может измениться.