Классика в Кусково. Лёгкий летний концерт

Концерт Государственного квартета имени П. И. Чайковского

Государственный квартет имени П. И. Чайковского — это знак качества в мире академической музыки. Этот прославленный ансамбль известен своим искусством и высоким уровнем исполнения. На этот раз квартет выступит в необычном формате, объединившись с прекрасными солистами из Москонцерта.

В концерте примут участие:

Ирина Суханова (сопрано), почётный деятель искусств города Москвы

Александр Гладков (баритон)

Дмитрий Романько (бас)

Михаил Ченцов (фортепиано)

Ведущий вечера — Андрей Лавинский, а режиссёр — Светлана Романова.

Программа концерта

Гостей ожидает настоящий праздник музыки с известными мелодиями мастеров венской классической музыки. Программа концерта включает:

В. А. Моцарт — Маленькая ночная серенада (I часть)

Дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан»

Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»

Дж. Россини — Ария Дона Базилио «Клевета» из оперы «Севильский цирюльник»

И. Штраус — Полька «Гром и молнии»

Вальс «1001 ночь»

Полька «Трик-трак»

Ч. Биксио — «Говори мне о любви»

Р. Фальво — «Скажите, девушки»

И. Кальман — Песенка Нинон «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»

Дуэт Теодоры и Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»

И. Штраус — «Персидский марш»

Полька «На свободе»

Полька «Пиццикато»

Ф. Легар — Ария Джудитты из оперетты «Джудитта»

И. Штраус — Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»

Ф. Легар — Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»

И. Штраус — Полька «Анна»

Полька «Галоп»

Тост князя Орловского из оперетты «Летучая мышь»

И. Штраус (отец) — Марш Радецкого

Обратите внимание: программа может измениться.