Классика в Кусково. Лёгкий летний концерт
Билеты от 600₽
Классика в Кусково. Лёгкий летний концерт

Возраст 6+
О концерте

Концерт Государственного квартета имени П. И. Чайковского

Государственный квартет имени П. И. Чайковского — это знак качества в мире академической музыки. Этот прославленный ансамбль известен своим искусством и высоким уровнем исполнения. На этот раз квартет выступит в необычном формате, объединившись с прекрасными солистами из Москонцерта.

В концерте примут участие:

  • Ирина Суханова (сопрано), почётный деятель искусств города Москвы
  • Александр Гладков (баритон)
  • Дмитрий Романько (бас)
  • Михаил Ченцов (фортепиано)

Ведущий вечера — Андрей Лавинский, а режиссёр — Светлана Романова.

Программа концерта

Гостей ожидает настоящий праздник музыки с известными мелодиями мастеров венской классической музыки. Программа концерта включает:

  • В. А. Моцарт — Маленькая ночная серенада (I часть)
  • Дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан»
  • Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»
  • Дж. Россини — Ария Дона Базилио «Клевета» из оперы «Севильский цирюльник»
  • И. Штраус — Полька «Гром и молнии»
  • Вальс «1001 ночь»
  • Полька «Трик-трак»
  • Ч. Биксио — «Говори мне о любви»
  • Р. Фальво — «Скажите, девушки»
  • И. Кальман — Песенка Нинон «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»
  • Дуэт Теодоры и Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»
  • И. Штраус — «Персидский марш»
  • Полька «На свободе»
  • Полька «Пиццикато»
  • Ф. Легар — Ария Джудитты из оперетты «Джудитта»
  • И. Штраус — Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
  • Ф. Легар — Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»
  • И. Штраус — Полька «Анна»
  • Полька «Галоп»
  • Тост князя Орловского из оперетты «Летучая мышь»
  • И. Штраус (отец) — Марш Радецкого

Обратите внимание: программа может измениться.

Август
30 августа воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

