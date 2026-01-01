Классика в Кусково. Латиноамериканская сюита

Латиноамериканская сюита в Кусково

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Латиноамериканская сюита». В выступлении примут участие выдающиеся музыканты: заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Никонова (фортепиано), Наталья Белоколенко-Каргина (флейта), Аркадий Резник (гитара). Ведущий вечера — Андрей Лавинский.

Латиноамериканская музыка отличается разнообразием стилей, которые формировались на протяжении веков. Аргентина ассоциируется с танго, Бразилия — с самбой и босановой, а Мексика гордится стилем ранчера. С начала XX века латиноамериканская музыка стала глобальным феноменом, и наш концерт продемонстрирует это разнообразие через различные музыкальные произведения.

Программа концерта

В программу включены как произведения знаменитых композиторов, так и авторов из разных стран:

Астор Пьяццолла (Аргентина-США-Франция) «Гранд танго» для скрипки, виолончели и фортепиано Танго «Каштановое и голубое» для скрипки, виолончели и фортепиано Танго «Прощай, Нонино» для скрипки, виолончели и фортепиано

(Аргентина-США-Франция) Майк Мауэр (США) Две части из «Сонаты Латино» в джазовом стиле для флейты и фортепиано: 2. Rumbango 3. Bossa Merengova

(США) Эйтор Вила-Лобос (Бразилия) Из «Маленькой сюиты» для виолончели и фортепиано: «Легенда» «Фугато» «Мелодия» «Гавот-скерцо» «Свист кита» для виолончели и флейты «Песня чёрного лебедя» для скрипки и фортепиано

(Бразилия) Максимо Диего Пуйоль (Аргентина) Фрагменты сюиты «Буэнос-Айрес» для флейты и гитары: «Палермо» «Помпеи»

(Аргентина) Гарольд Триггс (США) «Бразильский танец» для скрипки и фортепиано

(США) Селсо Мачадо (Бразилия-Колумбия) «Самбамар» для гитары и флейты «Орешки в сахаре» для гитары и флейты

(Бразилия-Колумбия) Мануэль Мария Понсе (Мексика) «Эстрелита» для скрипки, виолончели и фортепиано

(Мексика) Дариус Мийо (Франция) «Бразилейра» для флейты, гитары, скрипки, виолончели и фортепиано

Обратите внимание, что в программе концерта могут быть изменения.