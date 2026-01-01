Классика в Кусково. Латиноамериканская сюита
Билеты от 600₽
Классика в Кусково. Латиноамериканская сюита

6+
О концерте

Латиноамериканская сюита в Кусково

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Латиноамериканская сюита». В выступлении примут участие выдающиеся музыканты: заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Никонова (фортепиано), Наталья Белоколенко-Каргина (флейта), Аркадий Резник (гитара). Ведущий вечера — Андрей Лавинский.

Латиноамериканская музыка отличается разнообразием стилей, которые формировались на протяжении веков. Аргентина ассоциируется с танго, Бразилия — с самбой и босановой, а Мексика гордится стилем ранчера. С начала XX века латиноамериканская музыка стала глобальным феноменом, и наш концерт продемонстрирует это разнообразие через различные музыкальные произведения.

Программа концерта

В программу включены как произведения знаменитых композиторов, так и авторов из разных стран:

  • Астор Пьяццолла (Аргентина-США-Франция)
    • «Гранд танго» для скрипки, виолончели и фортепиано
    • Танго «Каштановое и голубое» для скрипки, виолончели и фортепиано
    • Танго «Прощай, Нонино» для скрипки, виолончели и фортепиано
  • Майк Мауэр (США)
    • Две части из «Сонаты Латино» в джазовом стиле для флейты и фортепиано:
      • 2. Rumbango
      • 3. Bossa Merengova
  • Эйтор Вила-Лобос (Бразилия)
    • Из «Маленькой сюиты» для виолончели и фортепиано:
      • «Легенда»
      • «Фугато»
      • «Мелодия»
      • «Гавот-скерцо»
    • «Свист кита» для виолончели и флейты
    • «Песня чёрного лебедя» для скрипки и фортепиано
  • Максимо Диего Пуйоль (Аргентина)
    • Фрагменты сюиты «Буэнос-Айрес» для флейты и гитары:
      • «Палермо»
      • «Помпеи»
  • Гарольд Триггс (США)
    • «Бразильский танец» для скрипки и фортепиано
  • Селсо Мачадо (Бразилия-Колумбия)
    • «Самбамар» для гитары и флейты
    • «Орешки в сахаре» для гитары и флейты
  • Мануэль Мария Понсе (Мексика)
    • «Эстрелита» для скрипки, виолончели и фортепиано
  • Дариус Мийо (Франция)
    • «Бразилейра» для флейты, гитары, скрипки, виолончели и фортепиано

Обратите внимание, что в программе концерта могут быть изменения.

Июль
5 июля воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

