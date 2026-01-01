Классика в Кусково. Латиноамериканская сюита

Латиноамериканская сюита в Кусково
Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Латиноамериканская сюита». В выступлении примут участие выдающиеся музыканты: заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Никонова (фортепиано), Наталья Белоколенко-Каргина (флейта), Аркадий Резник (гитара). Ведущий вечера — Андрей Лавинский.
Латиноамериканская музыка отличается разнообразием стилей, которые формировались на протяжении веков. Аргентина ассоциируется с танго, Бразилия — с самбой и босановой, а Мексика гордится стилем ранчера. С начала XX века латиноамериканская музыка стала глобальным феноменом, и наш концерт продемонстрирует это разнообразие через различные музыкальные произведения.
Программа концерта
В программу включены как произведения знаменитых композиторов, так и авторов из разных стран:
- Астор Пьяццолла (Аргентина-США-Франция)
- «Гранд танго» для скрипки, виолончели и фортепиано
- Танго «Каштановое и голубое» для скрипки, виолончели и фортепиано
- Танго «Прощай, Нонино» для скрипки, виолончели и фортепиано
- Майк Мауэр (США)
- Две части из «Сонаты Латино» в джазовом стиле для флейты и фортепиано:
- 2. Rumbango
- 3. Bossa Merengova
- Эйтор Вила-Лобос (Бразилия)
- Из «Маленькой сюиты» для виолончели и фортепиано:
- «Легенда»
- «Фугато»
- «Мелодия»
- «Гавот-скерцо»
- «Свист кита» для виолончели и флейты
- «Песня чёрного лебедя» для скрипки и фортепиано
- Максимо Диего Пуйоль (Аргентина)
- Фрагменты сюиты «Буэнос-Айрес» для флейты и гитары:
- Гарольд Триггс (США)
- «Бразильский танец» для скрипки и фортепиано
- Селсо Мачадо (Бразилия-Колумбия)
- «Самбамар» для гитары и флейты
- «Орешки в сахаре» для гитары и флейты
- Мануэль Мария Понсе (Мексика)
- «Эстрелита» для скрипки, виолончели и фортепиано
- Дариус Мийо (Франция)
- «Бразилейра» для флейты, гитары, скрипки, виолончели и фортепиано
Обратите внимание, что в программе концерта могут быть изменения.