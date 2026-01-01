Классика в Кусково. Бетховен. Сонаты «Лунная», «Крейцерова», трио «Призрак»

Летний вечер музыки Бетховена в усадьбе «Кусково»

В усадьбе «Кусково» зрителей ждет незабываемый музыкальный вечер, посвященный известным произведениям Людвига ван Бетховена. Уникальная программа включает сонаты и трио, которые перенесут слушателей в мир ярких эмоций и глубоких чувств.

Исполнители вечера

На сцене в этот вечер выступят талантливые музыканты:

Наталья Богданова (фортепиано)

Ирина Павлихина (скрипка)

Олег Бугаев (виолончель)

Ведущим будет Андрей Лавинский.

Программа вечера

В центре внимания — знаменитая «Лунная» соната № 14 и «Крейцерова» соната, которые требуют от исполнителей выдающихся эмоциональных усилий. Наталья Богданова, известная своим мастерством, уловит и передаст всю гамму чувств, заложенных в этих произведениях: нежность, страстность и драматизм.

Завершит концерт фортепианное трио № 5 ре мажор «Призрак», в котором виртуозное исполнение Олега Бугаeva, Натальи Богдановой и Ирины Павлихиной создаст таинственную атмосферу и погрузит в меланхолию.

Список произведений

Соната № 14 для фортепиано до-диез минор «Лунная», op. 27 № 2

Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор «Крейцерова», op. 47

Фортепианное трио № 5 ре мажор «Призрак», op. 70/1

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

