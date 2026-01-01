Классика в Кусково. Бетховен. Сонаты «Лунная», «Крейцерова», трио «Призрак»

В усадьбе «Кусково» зрителей ждет незабываемый музыкальный вечер, посвященный известным произведениям Людвига ван Бетховена. Уникальная программа включает сонаты и трио, которые перенесут слушателей в мир ярких эмоций и глубоких чувств.
На сцене в этот вечер выступят талантливые музыканты:
Ведущим будет Андрей Лавинский.
В центре внимания — знаменитая «Лунная» соната № 14 и «Крейцерова» соната, которые требуют от исполнителей выдающихся эмоциональных усилий. Наталья Богданова, известная своим мастерством, уловит и передаст всю гамму чувств, заложенных в этих произведениях: нежность, страстность и драматизм.
Завершит концерт фортепианное трио № 5 ре мажор «Призрак», в котором виртуозное исполнение Олега Бугаeva, Натальи Богдановой и Ирины Павлихиной создаст таинственную атмосферу и погрузит в меланхолию.
Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.
