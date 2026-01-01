Классика в Кусково. Александр Гиндин (фортепиано)

Музыка романтизма в исполнении Александра Гиндина

Заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и ведущая концерта Татьяна Сиверская приглашают вас на уникальный музыкальный вечер. Каждый концерт Александра Гиндина — это событие, запоминающееся надолго. Он давно стал ведущим пианистом современности и не перестает удивлять зрителей своей виртуозной техникой и глубочайшим пониманием авторского замысла.

В программе вечера звучат произведения главных представителей фортепианного романтизма, включая:

Р. Шуман - Фантастические пьесы, op. 12

К. Дебюсси - L’Isle joyeuse («Остров радости»)

С. Рахманинов - Прелюдия, op. 32 № 12

С. Рахманинов - Этюд-картина, op. 39 № 5

Ф. Лист - Valse oubliée № 1 («Забытый вальс»)

Ф. Лист - Au bord d’une source («На берегу ручья»)

Ф. Шопен - Вальс, op. 34 № 2

Ф. Шопен - Баллада № 1, op. 23

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

